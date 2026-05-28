Ante el arrecimiento del bloqueo: ¿qué acciones acometen los sectores Eléctrico, Hidráulico y el Transporte?

Ante el arrecimiento del bloqueo: ¿qué acciones acometen los sectores Eléctrico, Hidráulico y el Transporte?

“Demoledor”. Esa fue la frase que utilizó este miércoles el ingeniero Rubén Campos Olmo, director general de la Unión Eléctrica (UNE), para describir el impacto de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el pasado 29 de enero, que prohíbe la entrada de combustible y lubricantes a nuestro país.

En su comparecencia en el programa Mesa Redonda, Campos Olmo actualizó la situación del sector electroenergético nacional y detalló cómo el recrudecimiento del bloqueo estadounidense —reforzado por una segunda orden ejecutiva el 1 de mayo— ha profundizado la crisis, dejando al país sin la posibilidad de generar con gran parte de su capacidad instalada.

Un vacío de 1 400 MW: más del 50% de la generación nocturna

Desde el 29 de enero, Cuba dejó de recibir combustible para refinar y obtener los derivados necesarios para la generación eléctrica. “Prácticamente una potencia equivalente a los 1 300-1 400 MW se quedó sin respaldo de combustible”, afirmó Campos Olmo.

Para dimensionar la magnitud de esa cifra, el director de la UNE explicó: “Solo este número significa más del 50% de lo que se puede generar en la noche”.

Como consecuencia, el país se ha visto limitado a generar únicamente con crudo nacional en las plantas térmicas, con el gas acompañante en las plantas de Energas y con las fuentes renovables, fundamentalmente la fotovoltaica.

Antes de estas medidas, la generación distribuida —que incluye los emplazamientos de Moa y Mariel, las patanas en la bahía de La Habana, los motores fuel y los grupos diésel distribuidos por todo el país— podía aportar diariamente entre 700 y 800 MW disponibles. Esa capacidad, subrayó el directivo, “deja de estar presente en el resultado final de la generación de cada día”.

Actualmente, cuando se acaba el sol, el sistema se queda solo con la generación de las plantas térmicas y el gas: “Un poco más de 1 100, a veces 1 200 MW, depende también de las unidades térmicas que tengamos fuera de servicio en cada momento”.

La Isla de la Juventud: de territorio estable a régimen de solo seis horas

Campos Olmo puso especial énfasis en el impacto sobre la Isla de la Juventud, un territorio que, según recordó, era “quizás el mejor del país en la generación eléctrica” antes de las órdenes ejecutivas, con muy pocas afectaciones al combinar generación fósil y solar.

“Cuando esta situación se nos da, la Isla pasó a un régimen de generación de aproximadamente unas seis horas diarias de las 24 horas”, denunció el ingeniero.

La donación rusa: una mejoría temporal que confirma la causa

El directivo recordó que a principios de abril llegó a Cuba una donación de 100 000 toneladas de crudo de la Federación de Rusia. Tras los días de logística y refinación, a partir del 17 de abril comenzó a utilizarse la generación distribuida.

“Fuimos en un proceso de mejoramiento que duró aproximadamente poco más de dos semanas, y los niveles de afectación bajaron sensiblemente”, explicó Campos Olmo.

Si bien no se eliminaron las afectaciones de manera total, el país cayó en “un régimen de afectación incomparablemente diferente”, con una reducción significativa de las horas de interrupción del servicio en todo el territorio nacional.

Sin embargo, lamentó, “ya desde hace varios días estamos solamente otra vez como estábamos antes de la llegada de ese combustible adicional”.

“Nosotros, los eléctricos, ante todo, estamos con plena conciencia de las afectaciones que estamos generando, pero hay que decir que la causa principal de esas afectaciones es no poder contar con el combustible para esas capacidades que tenemos disponibles”, sentenció.

Averías y mantenimientos: el bloqueo también golpea las partes y piezas

El director de la UNE reconoció que en ocasiones ocurren averías en las unidades térmicas. “Para nada ninguna justificación”, aclaró, pero explicó que son unidades con muchos años de explotación y con deuda de mantenimiento.

En ese sentido, anunció que la UNE trabaja para consolidar e incorporar durante el mes de junio tres unidades que se encuentran fuera en mantenimiento prolongado: las unidades 5 y 6 de la planta de Santiago de Cuba (Rente) y la unidad 5 de Mariel.

Pero también aquí, insistió, el bloqueo es un obstáculo fundamental. “La mayor parte de ese equipamiento hay que adquirirlo en el exterior”, recordó.

Campos Olmo citó como ejemplo una denuncia publicada en la víspera por un importante líder político de izquierda francés, quien reveló cómo navieras han bloqueado la posibilidad de Cuba de acceder a equipamiento francés para la termoeléctrica Antonio Guiteras, la principal del país.

“Es reflejo concreto, si hacía falta más demostración, de lo que el bloqueo significa en su carácter extraterritorial”, subrayó el directivo. Recordó que en 2015 la transnacional estadounidense General Electric adquirió la firma francesa que diseñó, montó y operó esa planta, y a partir de ahí “las cosas cambiaron radicalmente”.

Incluso para recuperar las dos unidades de Cienfuegos, dijo, “fue bastante complejo y tuvimos que acudir a otros lugares para poder obtener servicio de mantenimiento, partes y piezas”.

Perspectivas: seguir trabajando con conciencia de las afectaciones

El director de la UNE reiteró el compromiso de los trabajadores del sector y ratificando que, pese a la compleja situación, se continúa trabajando para estabilizar el sistema dentro de las severas limitaciones impuestas por el bloqueo y las órdenes ejecutivas.

“Somos una sola Cuba”, afirmó al comenzar su intervención, refiriéndose a la necesidad de abordar tanto la isla grande como la Isla de la Juventud.

Mientras no se reviertan estas medidas coercitivas, la generación eléctrica en el país se mantendrá en un delicado equilibrio, dependiente del crudo nacional, el gas y la energía renovable, muy por debajo de la demanda de la población y la economía.

Pero el director de la UNE fue más allá en su análisis. “Esa es parte de esa realidad a la que hay que enfrentarse todos los días”, afirmó Campos Olmo, y citó textualmente al secretario de Estado norteamericano para desnudar el propósito de las medidas coercitivas: “lo que busca precisamente —lo ha dicho claramente el secretario de Estado norteamericano— es provocar esa reacción popular, es tratar de que haya un estallido social. Ese es el objetivo fundamental: apretarnos y apretarnos, primero no combustible, no lubricante y después nada que tenga que ver con el tema de la energía para llegar a estas situaciones en las que estamos viviendo hoy de tantas horas de apagón”.

Frente a esa realidad, el directivo explicó las alternativas que se implementan.

Campos Olmo recordó que el año pasado se adquirieron recursos a través de un crédito de la República Popular China —metales y materiales— que ya están en proceso de convertirse en agregados para calderas, partes y piezas. En este momento se trabaja en tres unidades que deben incorporarse antes del primero de julio: las unidades 5 y 6 de la planta Rente en Santiago de Cuba, y la unidad 5 de Mariel. También se ejecutarán durante junio y julio otras intervenciones de menor impacto. La unidad 5 de Nuevitas, en mantenimiento, debe incorporarse hacia finales de año.

“Creo que es bueno decir —subrayó el directivo— que nuestros colectivos laborales se crecen ante estas dificultades. No siempre es posible importarlo todo y se dan soluciones por los colectivos laborales, del movimiento de la ANIR, también los más jóvenes agrupados en la Brigada Técnica Juvenil”.

Con estas acciones, la UNE aspira a lograr durante junio unos 900 MW de disponibilidad en generación térmica, y a partir de julio estar en el entorno de los 1 000 MW promedio.

Energas: operando, pero con desafíos en mantenimiento especializado

“Nosotros continuamos operando esta planta”, aseguró Campos Olmo, y reconoció que hay una acumulación de experiencia por parte del personal en cada una de las tres plantas. El reto está en la adquisición del mantenimiento especializado y las partes y piezas para turbinas y compresores.

Fotovoltaica: 215 MW adicionales este año

A pesar de las dificultades, el programa de montaje de generación fotovoltaica continúa. A los 47 parques construidos el año pasado —que sumaron prácticamente 1 000 MW al cierre de julio—, este año se deben montar 215 MW adicionales.

Para la Isla de la Juventud, que antes de las órdenes ejecutivas era “quizás el mejor territorio del país en generación eléctrica” y ahora sufre un régimen de solo seis horas diarias, se van a montar de inmediato dos parques de 5 MW con acumulación. Ambos deben terminarse a finales de junio, para que la isla más pequeña vaya ganando autonomía con la generación solar.

Campos Olmo reveló que se impulsa una cruzada para recuperar las mini hidroeléctricas, varias de ellas en la región oriental, que forman parte del plan de gobierno de este año. Además, de conjunto con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, se revisa cada bombeo de agua en todo el país para evaluar cuáles pueden pasarse a generación renovable.

Uno de los anuncios más novedosos fue el de la actualización de los mapas energéticos municipales, una tarea que el ministro del sector ha impulsado para acompañar a las autoridades locales, en particular a los intendentes. «Es realmente una tarea apasionante —describió Campos Olmo— y es una especie de candela que se da desde los municipios para movilizar allí los molinos, el biogás, el carbón, además de las cosas propiamente de la electricidad. Todas las posibilidades que en algún momento estuvieron y se abandonaron, hay que recuperarlas». Ya se han citado tres provincias y varios municipios.

Guiteras: en arranque hacia finales de esta noche

Consultado sobre la termoeléctrica Antonio Guiteras, la de mayor potencia del país, Campos Olmo informó que la unidad está terminando la prueba hidráulica después de la reparación realizada. “Consideramos que esa unidad puede estar en arranque hacia finales de esta noche. Comenzando el arranque puede estar en el entorno entre 7 y 8 horas, así que puede ser que esté, si no se presenta algo, antes del pico de mañana”.

Autocrítica: revisar lo organizativo para causar el menor malestar posible

El director de la UNE reconoció que no todo es atribuible al bloqueo: “A veces se nos va un circuito que autocríticamente pudiéramos haber evitado, que no se nos fuera tanta sobrecarga, o nos demoramos un poco más en el cambio de los transformadores que se dañan”.

Explicó que cuando se restablece un circuito que lleva varias horas sin energía aparece una sobrecarga porque la población se moviliza para cocinar, lavar y hacer sus tareas, y advirtió que se revisa el sistema de trabajo en estos tiempos, que «no pueden ser iguales por la magnitud y las afectaciones que tenemos».

“Estamos claros —concluyó— que tenemos que seguir aumentando la comunicación, el seguimiento, y que la afectación que quede sea exactamente esa que es objetiva y que es la mayor con relación a la falta de combustible, y aquellos aspectos que pueden ser de organizativo, de comunicación, los estamos revisando para causar el menor efecto posible de malestar en nuestra población».

Antes de cerrar, Campos Olmo volvió a la cifra clave: “Hay que recordar ese número: 1 400 MW que estaban disponibles y que no se pueden utilizar porque el bloqueo total de combustibles y lubricantes al país impide que haya fuel oil y diesel para esa generación distribuida en todo el país, que constituye prácticamente más capacidad que lo que hoy está generando el país con las termoeléctricas en la noche. Es reflejo concreto, directo del impacto del bloqueo en este sector”.

Un sistema hidráulico bajo presión

El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, ingeniero Antonio Rodríguez Rodríguez, afirmó en el programa Mesa Redonda que el sector enfrenta una situación “bien compleja” debido al impacto del bloqueo estadounidense, el déficit energético y las recientes medidas de la Administración Trump que, según explicó, dificultan aún más el acceso a financiamiento, proveedores, transportación y combustible.

“El sistema de Recursos Hidráulicos es uno de los sectores más impactados por el bloqueo, por ser de los mayores consumidores de energía del país”, aseguró el directivo al inicio de su intervención, donde explicó que prácticamente todas las actividades esenciales del organismo dependen del combustible y de la disponibilidad eléctrica.

Según detalló, acciones como la desobstrucción de redes, la limpieza de fosas, la supresión de salideros y el servicio de agua en pipas requieren grandes volúmenes de combustible. A ello se suma el uso de productos químicos indispensables para garantizar la calidad del agua, cuya producción y traslado también dependen de energía y transportación.

Créditos paralizados y proveedores en retirada

Rodríguez explicó que las recientes medidas de Estados Unidos han agravado un escenario ya complejo. El Instituto, dijo, realizaba importaciones anuales cercanas a los 100 millones de dólares, pero en el último año solo logró importar alrededor de 10 millones.

“Hoy no tenemos ningún crédito operativo”, afirmó, al señalar que las presiones derivadas del bloqueo han paralizado las líneas de financiamiento internacionales. Aunque el país continúa priorizando al sector hidráulico con la limitada disponibilidad de divisas, el organismo enfrenta múltiples obstáculos para concretar operaciones comerciales.

Entre esas dificultades mencionó la retirada de proveedores habituales, otros que mantienen contratos “en un compás de espera” mientras evalúan las consecuencias jurídicas de operar con Cuba, así como las trabas bancarias para procesar pagos y la interrupción del transporte marítimo de recursos por parte de navieras internacionales.

El presidente del Instituto sostuvo que estas limitaciones terminan impactando directamente en la población. “Ellos dicen que bloquean al país porque supuestamente violamos los derechos humanos, y ¿el agua es un derecho humano?, porque diariamente sus medidas genocidas impiden que el líquido vital llegue a los hogares cubanos”, expresó.

Un servicio totalmente dependiente de la electricidad

Durante su intervención explicó que el sistema de abasto depende ampliamente del Sistema Electroenergético Nacional y recordó que solo una pequeña parte de la matriz energética del sector está respaldada actualmente por sistemas alternativos.

En ese sentido, precisó que Cuba cuenta con 3 331 estaciones de bombeo, muchas de las cuales requieren operar entre 18 y 24 horas diarias para garantizar el suministro. El 64 % de esas instalaciones necesita trabajar más de 18 horas continuas, mientras apenas el 36 % opera menos de 10 horas.

Rodríguez comentó que las mayores dificultades se concentran en estaciones ubicadas en cabeceras provinciales y zonas densamente pobladas. “Una estación que tiene que bombear 24 horas y bombea dos horas, casi el agua solo se consume en llenar la tubería”, ilustró.

También señaló que la manipulación del sistema eléctrico ante la crisis energética provoca frecuentes variaciones de voltaje y frecuencia que incrementan las roturas en conductoras y equipos hidráulicos.

Rebombeos, baja presión y millones de afectados

El directivo explicó que en numerosos territorios el agua debe rebombearse varias veces para llegar a la población. Citó ejemplos en ciudades como La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas, donde la salida de servicio de un impulsor o rebombeo afecta inmediatamente a miles de personas.

“Si usted no tiene agua en el impulsor de Marianao, no le da agua a una parte importante; si no tiene el de El Gato o el de Palatino ocurre lo mismo”, ejemplificó al describir la vulnerabilidad del sistema habanero.

Agregó que existen además zonas donde el agua llega con baja presión y depende de la electricidad para alcanzar edificios o viviendas elevadas. “Si en ese momento no hay corriente, muchas personas se quedan sin recibir el servicio”, explicó.

Actualmente, indicó, alrededor de 2,7 millones de personas resultan afectadas como promedio por las dificultades en el abasto de agua, aunque aclaró que no siempre se trata de los mismos territorios ni de las mismas personas.

Solo el 37 % del combustible necesario

El presidente del Instituto informó que el Gobierno continúa priorizando al sector con el poco combustible disponible. Sin embargo, reconoció que el organismo recibe apenas el 37 % de las necesidades reales para operar.

“Con ese 37 % es que se viene guapeando, buscando alternativas para minimizar los impactos”, afirmó.

Rodríguez explicó que de las 480 estaciones de bombeo más importantes del país —responsables de beneficiar entre el 70 y el 80 % de la población— solo 145 se encuentran en circuitos protegidos y 73 poseen grupos electrógenos. No obstante, advirtió que la escasez de combustible limita también el funcionamiento de esos equipos de respaldo.

“Todo el sistema que se había diseñado con grupos electrógenos hoy está muy limitado porque no hay combustible”, señaló.

Reparar más y apostar por la energía solar

Ante esta situación, el organismo ha priorizado la reparación de equipos nacionales. Según informó, este año solo se han podido importar 17 bombas, pero se han reparado 245 mediante esfuerzos de la industria nacional.

“Es verdad que hay equipos que los hemos reparado varias veces y no duran el tiempo que quisiéramos, pero esa es la situación que tenemos y la solución que estamos buscando”, comentó.

Uno de los principales programas estratégicos del organismo es el cambio de matriz energética en las estaciones de bombeo mediante sistemas fotovoltaicos.

Rodríguez informó que actualmente existen 841 estaciones con este sistema, beneficiando a unas 500 mil personas. Además, explicó que se trabaja en nuevas importaciones para ampliar la cobertura.

“Estamos urgidos de acelerar el cambio de matriz energética”, afirmó.

Según detalló, ya avanzan negociaciones para incorporar 446 nuevas estaciones con energía renovable, lo que permitiría alcanzar el 37 % de las estaciones de bombeo bajo esa modalidad. Paralelamente, se trabaja en otras 520 estaciones que abarcarían instalaciones de hasta 20 kilowatts, con lo cual el país podría llegar al 52 % de cobertura energética alternativa en el sector hidráulico.

El presidente del Instituto destacó además la creación de un taller especializado y homologado para garantizar el mantenimiento de esas nuevas tecnologías. Informó que actualmente la disponibilidad técnica de las estaciones con cambio de matriz alcanza el 94 %, aunque más de 80 instalaciones presentan fallos tecnológicos por piezas que aún no han podido importarse.

También señaló que se habilitó un aula para capacitar al personal técnico encargado de operar y mantener estos sistemas.

Coordinación diaria frente a la crisis

En coordinación con la Unión Eléctrica y el Ministerio de Energía y Minas, el organismo trabaja además en el traslado de estaciones de bombeo hacia circuitos protegidos.

Rodríguez explicó que ya fueron identificadas 186 acciones para modificar redes y subestaciones eléctricas. Entre los ejemplos mencionó obras ejecutadas en La Habana, Matanzas y otras provincias para garantizar protección energética a sistemas de bombeo estratégicos.

En el caso de Matanzas, explicó que ya existe un proyecto para proteger el sistema que abastece a Boca de Camarioca, mientras también se trabaja en mejoras eléctricas vinculadas a la cabecera provincial y a la termoeléctrica.

El directivo aseguró que, pese a las dificultades, el sector no está detenido. Informó que durante los primeros cuatro meses del año se ejecutó el 103 % del plan de inversiones aprobado y se concluyeron 29 obras que benefician a más de 500 mil personas.

“Hay una decisión del país de seguir construyendo obras que impacten directamente en la población”, afirmó.

Rodríguez destacó igualmente la coordinación diaria con la Unión Eléctrica para priorizar territorios con mayores ciclos de afectación. Explicó que todos los días se evalúa provincia por provincia qué sistemas pueden protegerse según la disponibilidad energética.

“No todos los días son iguales”, comentó, al explicar que muchas veces los acuerdos iniciales deben modificarse debido a averías imprevistas en el sistema eléctrico.

Negligencias, robos y manipulación de válvulas

Durante la Mesa Redonda, el ingeniero Antonio Rodríguez Rodríguez también reconoció problemas asociados a negligencias operacionales y hechos delictivos.

Según señaló, una de las principales quejas de la población está relacionada con la operación incorrecta de válvulas, tanto por errores del personal como por manipulaciones indebidas realizadas por terceros.

Además, denunció robos en estaciones de bombeo con paneles solares. Como ejemplo mencionó el hurto reciente de 32 paneles fotovoltaicos en Holguín, aunque aclaró que posteriormente pudieron recuperarse.

“Estamos trabajando en aumentar la protección a esas estaciones, para contribuir a evitar los robos y las indisciplinas”, explicó.

Fuentes alternativas para enfrentar la contingencia

El presidente del Instituto insistió también en la necesidad de impulsar fuentes alternativas de abasto de agua para enfrentar las contingencias actuales.

Informó que recientemente se realizaron ejercicios en zonas como San José de las Lajas y Mariel para evaluar el uso de reservorios, pozos tubulares, molinos de viento y bombas manuales.

“Si la población sabe que en un reservorio tiene agua y puede ir a buscarla, no se desespera”, afirmó.

Rodríguez explicó que el objetivo es garantizar alternativas mínimas de acceso mientras se restablecen los servicios convencionales.

Garantizar la calidad y seguridad del agua en medio de la crisis

Finalmente, alertó sobre la tensión existente con los productos químicos necesarios para garantizar la calidad sanitaria del agua y aseguró que una de las preocupaciones del sector es evitar riesgos epidemiológicos durante el verano.

En coordinación con el Ministerio de Salud Pública, explicó, se mantienen acciones para asegurar que el agua distribuida conserve condiciones adecuadas para el consumo humano.

“No podemos permitirnos que en medio de la situación que tiene el país ocurran brotes que complejicen más la situación”, advirtió.

Eduardo Rodríguez Dávila: “Cuando se corta el abasto de combustible a Cuba, se está afectando a todo el pueblo”

“El transporte es uno de los sectores que más directamente recibe el impacto del desabastecimiento de combustible en Cuba”, afirmó este miércoles en la Mesa Redonda Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, quien detalló las afectaciones causadas por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y las acciones que se acometen para atenuarlas.

El titular explicó que la situación actual se expresa, más allá de las cifras estadísticas, en niveles de transportación que se encuentran entre los más bajos de los últimos años, lo cual tiene una repercusión muy grave en la vida cotidiana de la población y en el funcionamiento de la economía nacional.

“Sin combustible no se pudieron organizar los servicios de transportación de los estudiantes de las escuelas especiales. Sin combustible no se pudieran transportar los pacientes de hemodiálisis y otros que tienen que hacer tratamiento periódico para atender sus enfermedades”, ejemplificó el ministro.

Rodríguez Dávila subrayó que todas esas necesidades de transportación requieren energía y combustible, por lo que al cortarse el abasto de combustible a Cuba se afecta a todo el pueblo, a toda la economía y a todos los servicios básicos principales del país, tanto los que prestan las empresas estatales como los que prestan los operadores no estatales, que también necesitan combustible.

“Esa es la realidad. Es palpable cuando transitamos por las calles, la ausencia de transporte público, la disminución sensible del transporte privado también y las afectaciones que eso tiene en la vida cotidiana de los cubanos”, sentenció.

Antecedentes: Las medidas de febrero

El ministro recordó que, a principios de febrero, tras la ejecutiva del 29 de enero referida a combustibles y lubricantes, se informó un conjunto de medidas que los operadores principales se vieron obligados a adoptar, consistentes en disminución de servicios, frecuencias y reducciones.

En aquella ocasión, los organismos nacionales redujeron sus principales salidas a un 30 por ciento. Los ferrocarriles disminuyeron sus operaciones a un 50 por ciento. El ferry también se redujo a dos salidas semanales para la Isla de la Juventud. Los servicios interprovinciales sufrieron un impacto fuerte.

En los servicios locales, todos los territorios —que ya venían afectados desde años anteriores por limitaciones de disponibilidad técnica, combustible y lubricantes— sufrieron una afectación adicional en enero.

Posteriormente, y tras la directiva del primero de mayo que “prácticamente pone en manos del secretario de Estado y del secretario del Tesoro cualquier opción contra Cuba”, se anunciaron nuevas medidas. Rodríguez Dávila explicó que, para los servicios interprovinciales, una premisa fue tratar de respetar todos aquellos viajes para los cuales ya se habían vendido boletos.

Como todos los boletos se comercializan con 30 días de anticipación, los principales ajustes se planificaron a partir del 17 de junio, fecha en que se cumplen los 30 días desde que se adoptaron las medidas. A partir de ese día se aplican ajustes más severos que los implementados en febrero.

El ministro justificó la necesidad de estos ajustes al recordar que, ante un escenario de reducción del abasto de combustible, hay transportaciones que deben garantizarse de manera prioritaria, como las de las mercancías que arriban a los puertos.

“Diariamente se traen más de 300 contenedores al puerto de Mariel. Tenemos mercancía en los puertos principales de La Habana, de Santiago de Cuba, de Nuevitas, que son alimentos que hay que transportar hacia la población”, explicó.

Precisó que, si bien se pueden ajustar algunos servicios públicos hasta un 30 por ciento, la carga de los puertos no puede ser afectada porque de lo contrario los productos se apilan, se echan a perder y se generan sobrestadías, lo que agrava aún más el proceso.

Reducción drástica de frecuencias

En este nuevo escenario, donde se priorizan las cargas, se disminuyen las frecuencias de las salidas de ómnibus nacionales. Actualmente existe una salida diaria desde y hacia cada una de las cabeceras provinciales, pero pasará a ser solo tres veces por semana, lo que reduce aún más la capacidad de transportación interprovincial.

En el caso de los ferrocarriles, el ministro anunció que están obligados a reducir los servicios a una frecuencia de cada 16 días. Anteriormente los trenes salían cada cuatro días, luego se dispuso cada ocho, y ahora se ven forzados a extender el intervalo a 16 días.

“Eso tiene un impacto fuerte en la oferta de capacidad de transportación estatal. Y digo estatal porque esta es a precios asequibles. La transportación privada también se ha visto afectada por la falta de combustible, y los precios han sufrido una deformación grave”, advirtió.

En cuanto a los vuelos nacionales, Rodríguez Dávila señaló que se habían comprometido a mantenerlos, pero una de las frecuencias hubo que cancelarla porque el operador que Cubana de Aviación utilizaba para los vuelos a España canceló las operaciones con Cuba, y esa misma aeronave cubría el tramo entre Santiago de Cuba y La Habana con frecuencia diaria. Ese servicio se canceló, aunque se mantienen otros vuelos nacionales con mucho esfuerzo, así como la operación de todos los aeropuertos y puertos.

El titular explicó que, ante la escasez, se concentra el combustible disponible en garantizar los servicios esenciales: los de salud nacionales y locales, los de hemodiálisis, los de las escuelas especiales y la transportación escolar.

Además, próximamente se tendrá que organizar, de conjunto con los organismos correspondientes, las transportaciones masivas que se realizan cada año al finalizar el curso escolar para el retorno de estudiantes y profesores, que implican movilizar a más de 10 mil o 15 mil personas hacia sus provincias de origen.

En la transportación local, los gobiernos, de conjunto con las direcciones provinciales de transporte, han organizado la priorización de la utilización de los medios eléctricos, especialmente los triciclos eléctricos que se han venido incorporando al tráfico, tanto estatales como no estatales.

No obstante, el ministro reconoció que la transportación local y la intermunicipal es “muy deficitaria”, con serios problemas de comunicación entre las comunidades, y en las zonas rurales la situación es aún peor. A ello se suma el deterioro de las vías, cuyo mantenimiento también requiere combustible.

Una de las medidas que ha generado mayor intercambio con la población a través de las redes sociales es la suspensión, a partir del 17 de junio, de las agencias de reserva y la APK Viajando.

Rodríguez Dávila justificó la decisión argumentando que la oferta de pasajes es tan reducida que existe el riesgo de que las personas con necesidades impostergables de viajar —por ejemplo, para asistir a un turno médico o atender una urgencia familiar— no puedan hacerlo porque los pocos pasajes disponibles serían acaparados en largas colas sin oferta suficiente.

Reconoció que esta medida conlleva riesgos, como la corrupción o la discrecionalidad de quienes tengan que decidir quién viaja y quién no. Por ello, anunció que se trabaja en un procedimiento, de conjunto con todos los gobiernos, para establecer una organización que minimice esos problemas.

“Lo ideal sería que nosotros no tuviéramos que vernos obligados a seguir reduciendo frecuencias, porque realmente entendemos que nadie viaja por gusto, todo el mundo viaja por una necesidad real de resolver algún problema personal”, afirmó.

Cuatro líneas estratégicas de trabajo

Rodríguez Dávila aseguró que el Ministerio de Transporte no ha comenzado a trabajar ahora en las medidas para enfrentar esta situación, sino que desde hace meses labora en varias direcciones fundamentales, aunque la dinámica creciente de las sanciones obliga a redoblar esfuerzos constantemente.

Primera línea: sustentabilidad financiera en divisa. Se han diseñado esquemas para que los diferentes operadores sean capaces de generar las divisas convertibles que requieren sus servicios. Desde el Ministerio se creó el Fondo para el Desarrollo del Transporte Público, que se nutre de los impuestos a la comercialización de vehículos, de ingresos propios de entidades del sector y de nuevos mecanismos de financiamiento. Este fondo permite sostener aquellos servicios públicos que no recuperan sus costos en divisa.

Segunda línea: sustentabilidad energética. Con los recursos del fondo se trata de garantizar combustible, aunque reconoció que no es a los mismos precios, ni en los mismos formatos ni volúmenes a los que el país estaba acostumbrado. Paralelamente, se trabaja en la transición energética hacia fuentes renovables, lo que requiere cuantiosos recursos financieros, pues no se limita a la electromovilidad, sino que incluye la instalación de fuentes de energía renovables para no recargar el Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Tercera línea: aprovechar al máximo los recursos disponibles. Esto implica eliminar trabas, simplificar trámites, modificar políticas, reducir la burocracia y adoptar decisiones que sumen e incorporen a todos los actores —estatales y no estatales— y a la población, generando mejores condiciones para los servicios.

Cuarta línea: atención diferenciada a los asuntos sociales más sensibles. Se priorizan las necesidades del transporte vinculado a la salud, la educación, la movilidad de las comunidades más alejadas y de la montaña. Son servicios que requieren recursos que se gestionan centralmente.

Acciones concretas en marcha

El ministro detalló varias acciones ya implementadas o en proceso de materialización.

El Fondo para el Desarrollo del Transporte Público ya funciona y financia proyectos. Entre ellos, el servicio TRANSMED para la transportación de médicos, que, aunque insuficiente, presta servicios de manera estable con vehículos de combustión y eléctricos, y cuenta con estaciones de carga alimentadas por paneles solares fotovoltaicos. También se implementó el servicio funerario en La Habana, con paneles solares y acumulación, lo que le otorga total respaldo y estabilidad, aunque aún no se ha extendido a las provincias.

Se adquirieron 200 carros eléctricos para la hemodiálisis, que ya se encuentran en el puerto y están a punto de distribuirse por las provincias. Ya se realizaron las coordinaciones con la empresa eléctrica. Estos vehículos sustituirán parcialmente los que actualmente consumen gasolina, cuya disponibilidad es insuficiente. El ministro reconoció que la falta de combustible ha obligado a hospitalizar a algunos pacientes de hemodiálisis por la imposibilidad de trasladarlos.

También se adquirieron 20 ómnibus nacionales que contribuirán a mejorar la calidad de los servicios, ya que los actuales presentan frecuentes roturas. Los nuevos ómnibus permiten un mejor consumo de combustible y menores interrupciones.

Con apoyo de la industria nacional, se fabrican nuevos ecomóviles: 40 en Sancti Spíritus, y se iniciará la fabricación de 10 en Holguín.

Se construyen cuatro estaciones de carga en la Autopista Nacional, con todo contratado. En La Habana están financiados camiones con cajas ampliadoras para la recogida de desechos. En conjunto con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, se financian pipas y equipos especiales.

El ministro reconoció que las inversiones en vehículos eléctricos enfrentan obstáculos significativos. Un ómnibus eléctrico cuesta más de 250 mil dólares, lo que limita el ritmo de avance. No obstante, ratificó la convicción del Ministerio de continuar impulsando proyectos de esa naturaleza, aunque el progreso sea más lento de lo deseado.

En el orden organizativo, Rodríguez Dávila informó que se flexibilizó el otorgamiento de licencias de operación de transporte para los triciclos que carecen de matrícula. Reconoció que la medida se quedó corta y que han recibido críticas al respecto, por lo que se realizarán ajustes adicionales para facilitar aún más el otorgamiento de licencias a todos los propietarios de triciclos eléctricos, que se han convertido en una importante alternativa de transportación de pasajeros.

Como parte de la implementación del nuevo Decreto Ley 114, se abrió la posibilidad para que las personas jurídicas no estatales puedan ensamblar vehículos en el marco de los proyectos que se establezcan al amparo de esta normativa.

El Ministerio está a punto de iniciar un nuevo censo para la legalización de vehículos. Se ultima el sistema informático y, de conjunto con el Registro de Vehículos, se instalan paneles solares en las oficinas de registro, debido a que los cortes eléctricos han obstaculizado el proceso. Próximamente comenzará el censo de vehículos armados por piezas para homologarlos y otorgar matrículas, poniéndolos en el marco de la legalidad.

Además, recientemente se aprobó una directiva que facilita a todas las entidades estatales la adquisición de medios eléctricos con sus estaciones de carga, destinados a las actividades que desarrollan y a sus funciones estatales, utilizando los recursos financieros que puedan generar por sí mismas.

Quejas de la población y llamado a la solidaridad

Uno de los principales motivos de queja es la APK Viajando y la imposibilidad de reservar pasajes. Rodríguez Dávila señaló que, si bien la oferta ha disminuido, también se observa en redes sociales una abundante oferta de pasajes vendidos a través de esa plataforma, lo que indica que “algo está pasando”. Por ello, la APK está siendo sometida a revisión.

Otra queja recurrente es que los vehículos estatales no paran en medio de la grave crisis del transporte público. El ministro hizo un llamado a todos los conductores de vehículos estatales a detenerse, apoyar y ser solidarios, y advirtió que se están promoviendo medidas severas contra quienes incumplan con este deber.

También se denuncian problemas de corrupción y maltrato por parte de algunos conductores en determinados servicios.

“Tenemos que reforzar la comunicación, y tratamos en todos los casos de atender lo que nos van diciendo, porque realmente ese es nuestro estilo, nuestra función, en el marco del programa de gobierno, atender aquellas cosas que el pueblo nos señala”, concluyó Rodríguez Dávila.

(Tomado de Cubadebate)