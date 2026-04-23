Trabajadores de la Salud en Las Tunas firman por la Patria

Las Tunas.- Trabajadores del Hospital Provincial General Docente Doctor Ernesto Guevara de la Serna, en representación del sector de la Salud Pública, ratificaron su compromiso con la Revolución Cubana mediante la reafirmación patriótica colectiva en el proceso «Mi Firma por la Patria».

En el acto político realizado en la principal institución sanitaria del territorio, médicos, enfermeros, técnicos y personal de apoyo plasmaron su firma como símbolo de compromiso, solidaridad y resistencia.

La doctora Elianis Gómez Velásquez, especialista de segundo grado en Medicina Legal, expresó que se trata de un momento vital: “Este es un verdadero ejército de batas blancas y esta firma refleja además el apoyo a la lucha por la Revolución y a la eliminación del bloqueo, que afecta principalmente al sistema de salud”.

La también investigadora y profesora auxiliar añadió: “Como profesionales estamos dispuestos a colaborar en la defensa de la Revolución. Nos mantenemos firmes y trabajando para enfrentar el bloqueo y las amenazas. Aquí ratificamos que contamos con los trabajadores del hospital Guevara para la defensa de la Revolución”.

Por su parte, el doctor Carlo Rafael Pérez Santiesteban, subdirector clínico quirúrgico, precisó: “Este es un acto de compromiso revolucionario y, a través de la firma por la Patria, representamos nuestra lealtad a la Revolución y a la salud pública cubana, en especial la tunera”.

Agregó que esta iniciativa de la sociedad civil reafirma la voluntad de quienes laboran en la institución de defender la paz y la soberanía del país: “Desde cada puesto estamos prestos a dar lo necesario por la tranquilidad, en expresión de la unidad de la clase trabajadora y en respaldo a las autoridades. El colectivo del Guevara se afianza en brindar mejor atención y sostener la calidad de los servicios”.

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