Otorgan categoría de Excelencia a la especialidad de Periodoncia de Las Tunas

Las Tunas.- La especialidad de Periodoncia recibió la certificación de Excelencia que denota la calidad de los procesos de formación de pregrado y postgrado y de su colectivo profesoral, tras un amplio proceso evaluador de un comité de expertos de varias provincias del país.

En esta oportunidad el Doctor Omelio Fontaine Machado, coordinador de la especialidad en la provincia, felicitó al gremio de la Estomatología de Las Tunas, a los trabajadores y el consejo de dirección de la Clínica 3 Octubre, pacientes, residentes, posgraduados y en especial a la familia que se sumó y apoyó el reto de distinguir a la especialidad.

«Ante todo agradezco a Dios, además la cooperación de los profesores del claustro, los integrantes del comité académico de la especialidad, los Doctores en Ciencias de varias especialidades de las universidades del territorio, quienes también aportaron a este resultado que resalta la gestión de los procesos comprometidos con la formación de los profesionales del territorio».

Enfatizó Fontaine Machado que «es una satisfacción este nuevo logro porque se reconoce la experticia de un colectivo con calidad científica de sus procedimientos, lo cual impone el compromiso de mantener esta condición y sostener una docencia con elevados estandares de eficiencia y preparación en la formación de pregrado y posgrado de Periodoncia.

«En esta oportunidad retribuyó con este éxito el apoyo de la Dirección Municipal de Salud, el comité científico y la rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, ante este resutado que se reflejará en motivación a otras especialidades como Ortodoncia, Prótesis, Estomotología General Integral, Maxilofacial, para que la docencia médica trascienda mucho más en el territorio.