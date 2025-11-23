23 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Otorgan categoría de Excelencia a la especialidad de Periodoncia de Las Tunas

23 de Nov de 2025
 - Yami Montoya
   64

Las Tunas.- La especialidad de Periodoncia recibió la certificación de Excelencia que denota la calidad de los procesos de formación de pregrado y postgrado y de su colectivo profesoral, tras un amplio proceso evaluador de un comité de expertos de varias provincias del país.

En esta oportunidad el Doctor Omelio Fontaine Machado, coordinador de la especialidad en la provincia, felicitó al gremio de la Estomatología de Las Tunas, a los trabajadores y el consejo de dirección de la Clínica 3 Octubre, pacientes, residentes, posgraduados y en especial a la familia que se sumó y apoyó el reto de distinguir a la especialidad.

«Ante todo agradezco a Dios, además la cooperación de los profesores del claustro, los integrantes del comité académico de la especialidad, los Doctores en Ciencias de varias especialidades de las universidades del territorio, quienes también aportaron a este resultado que resalta la gestión de los procesos comprometidos con la formación de los profesionales del territorio».

Enfatizó Fontaine Machado que «es una satisfacción este nuevo logro porque se reconoce la experticia de un colectivo con calidad científica de sus procedimientos, lo cual impone el compromiso de mantener esta condición y sostener una docencia con elevados  estandares de eficiencia y preparación en la formación de pregrado y posgrado de Periodoncia.

«En esta oportunidad retribuyó con este éxito el apoyo de la Dirección Municipal de Salud, el comité científico y la rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, ante este resutado que se reflejará en motivación a otras especialidades como Ortodoncia, Prótesis, Estomotología General Integral, Maxilofacial, para que la docencia médica trascienda mucho más en el territorio.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

 

Temas: Especialidad de Periodoncia - Las Tunas

Últimas noticias

Los oficios y su valor imprescindible para la sociedad

En este mundo cada vez más desarrollado y digitalizado, tendemos a valorar las profesiones académicas y a relegar al olvido los oficios, sin embargo, los oficios manuales en muchos casos sustentan nuestra calidad de vida y la seguridad de nuestro hogar.

Los Leñadores vuelven a silenciar a los Toros

Los Leñadores de Las Tunas firmaron este sábado en el estadio Cándido González una victoria categórica de 5×0 sobre los Toros de Camagüey, apoyados en un gran pitcheo y una ofensiva oportuna que les permitió alcanzar su triunfo número 31 en la Serie Nacional de Béisbol 64.

El Festival Ánfora 2025 corona la magia en Las Tunas en cita de condecoraciones

En el marco de la edición 2025 del Festival Ánfora, que convierte a esta ciudad en la capital nacional de la ilusión, uno de los momentos más significativos tuvo lugar en el Memorial Vicente García González con la entrega de condecoraciones a personalidades y organizaciones que han aportado al desarrollo de las artes mágicas.

Más leido

Otras Noticias

Huracán Mágico desata su «Inmortality» en el Festival Ánfora 2025

Huracán Mágico desata su «Inmortality» en el Festival Ánfora 2025

El Festival Ánfora 2025, que se desarrolla del 19 al 23 de noviembre en el Cine Teatro Tunas, no es un evento más. Según declaraciones exclusivas a Tiempo21 de Rodelay León Figueredo, presidente del Consejo Provincial de las Artes Escénicas y de la compañía Huracán Mágico, esta edición es histórica: celebra los 30 años del festival, el 50 aniversario de la enseñanza artística en Cuba y rinde homenaje al club de magia más grande de México, «El Caldero Mágico» de Oaxaca.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *