11 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Ever Castro Martínez: orgullo tunero y mejor paratleta de 2025

11 de Dic de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   43

Las Tunas.- El tunero Ever René Castro Martínez fue elegido como el Mejor Paratleta del Año 2025 en la provincia de Las Tunas, reconocimiento que premia una temporada marcada por hazañas deportivas de alcance continental.

Castro Martínez volvió a inscribir su nombre en la historia del deporte al lograr un cuarto lugar en el Campeonato Mundial de Paratletismo, celebrado en Nueva Delhi, India. Su lanzamiento de jabalina en la categoría F-41, con una marca de 39.65 metros, no solo le aseguró un puesto entre la élite mundial, sino que además se convirtió en nuevo récord para América.

La cosecha de éxitos se amplió con la medalla de oro en el Gran Prix de Túnez, donde alcanzó un disparo de 38.54 metros, reafirmando su condición de referente en la disciplina y consolidando su trayectoria como uno de los atletas más sobresalientes del continente.

El reconocimiento provincial a Ever René Castro Martínez simboliza el orgullo de Las Tunas y de Cuba, que ven en su desempeño un ejemplo de perseverancia, disciplina y entrega al deporte.

 

Temas: Ever René Castro - Las Tunas

