Conquista equipo «Jesús Argüelles» el Interbarrios de Fútbol 7 en Las Tunas

Conquista equipo «Jesús Argüelles» el Interbarrios de Fútbol 7 en Las Tunas

Las Tunas.- El Torneo Interbarrios de Fútbol 7 concluyó en Las Tunas con la victoria del equipo de «Jesús Argüelles», que se impuso 2-0 en la gran final al conjunto de Buena Vista.

La escuadra confirmó su condición de favorita gracias a la presencia de jugadores de experiencia como José Miguel Pérez, Lainier Juanes, Levis Torres y Víctor Cutiño, todos con participación en el pasado Torneo Apertura del fútbol cubano.

Los goleadores en esta final fueron

Yoan Escalante y José Miguel Pérez.

El equipo de Buena Vista, con figuras como Darío Pons, Yasmani Pérez y Daniel Hernández, también vinculados al fútbol tunero, ofreció resistencia y convirtió el partido en un duelo intenso, aunque finalmente no pudo evitar la superioridad de sus rivales.

La jornada concluyó con la entrega de reconocimientos a los campeones y a los jugadores más destacados del certamen. El evento, organizado por Alberto “Catey” Cruz, cerró con éxito y dejó patente la fuerza del fútbol comunitario como espacio de pasión deportiva en la provincia.

Con la colaboración de Ernesto Merino.

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