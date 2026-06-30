Guillermo Joseph Garraway: entre pistas y sueños, un legado deportivo

Las Tunas.- Guillermo Leonardo Joseph Garraway habla con la serenidad de quien ha dedicado toda su vida al deporte, pero también con la pasión intacta de aquel niño que a los 11 años comenzó a correr en el municipio Frank País, de la provincia de Holguín.

“Mi trayectoria en el deporte inicia allí, bajo la guía del entrenador Mariano Cabrera Silob”, recuerda. Ese inicio marcó el rumbo de una carrera que pronto se inclinó hacia la pedagogía: “Siempre me gustó el deporte. Al terminar 12 grado matriculé en la Escuela de Cultura Física y ya en cuarto año inicié como entrenador de atletismo en la EIDE «Pedro Díaz Cuello”.

Su llegada a Las Tunas en 1996 fue decisiva. “En Holguín las condiciones no eran las idóneas, la pista era arcilla, y aquí sí existía una pista de goma. Me incorporé y empecé a trabajar en la ESPA como entrenador, con magníficos resultados. Promoví a más de ocho atletas para la ESPA Nacional”, relata.

Esa labor lo llevó a ocupar cargos de dirección y a cumplir misiones internacionalistas en Venezuela, donde trabajó en la Escuela Nacional de Talentos.

“Tuve atletas que fueron campeones panamericanos, uno que participó en los Juegos Olímpicos de Beijing con un cuarto lugar y otra que fue campeona sudamericana en los 100 metros con vallas”, dice con orgullo.

Sin embargo, Joseph confiesa que la etapa más gratificante fue la de federativo: “La parte que más disfruté fue cuando estaba en la Subdirección de Actividades Deportivas. Ahí tuve la oportunidad de aportar muchas ideas junto con Manuel Díaz Salgado. Eso nos permitió duplicar la cifra de atletas para los centros nacionales y mejorar los resultados integrales de la provincia. Para mí eso fue una satisfacción enorme”.

Hoy, al frente de la Academia de Deportes Múltiples, celebra sus 60 años de vida. “El deporte es mi vida. Todo lo que yo tengo y lo que soy hoy se lo debo al deporte. Seguiré vinculado mientras tenga fuerzas”, asegura.

La familia ha sido su sostén en este largo recorrido. “La familia significa todo. Mi esposa es graduada de Cultura Física, mi hijo también se inclinó por el deporte, se graduó de profesor y licenciado en Cultura Física y hoy forma parte del equipo de los Leñadores. Tengo el apoyo total de la familia”, afirma.

Esa unión le ha permitido sobrellevar las exigencias de una vida dedicada al deporte. Joseph no se siente satisfecho del todo: “Uno nunca se siente satisfecho. Siempre va a haber un poquito más que aportar al deporte y al movimiento deportivo acá en Las Tunas”.

Con esa convicción, Guillermo Leonardo Joseph Garraway sigue siendo protagonista de la historia deportiva tunera, un hombre que ha hecho del atletismo y de la formación de atletas su razón de ser.

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