Elaimis García y Abraham Pérez conquistan histórica medalla de bronce en Asunción 2025

La tunera Elaimis García y el espirituano Abraham Pérez conquistaron la medalla de bronce en la lid por equipos mixtos de arco recurvo, luego de superar 6×2 a sus similares de Bermudas y firmar una actuación histórica para la disciplina durante los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

En el Centro Nacional de tiro con arco, de la capital paraguaya, García y Pérez se agenciaron primero, tercero y cuarto sets, mientras que cedieron en el segundo, ante Robin Selley y Jaydon Roberts para brindarle a la Mayor de las Antillas la primera medalla de dicha modalidad en eventos regionales, de acuerdo a datos del estadístico Wilber Rodríguez Vera.

Antes, en su paso por el organigrama, Elaimis y Abraham habían dejado en el camino (6×2) a las parejas de Ecuador y México en instancias de octavos y cuartos de final, por ese orden, hasta encontrarse con Colombia en semifinales que los alejó de la discusión por el título, aunque forzaron las tiradas extras después de borrar una desventaja de 4×0.

De esta manera cierra la actuación de los arqueros cubanos en la presente lid múltiple, tras propiciar la segunda medalla para la delegación y dejar buenas sensaciones con apenas tres representantes.

En la contienda individual, la joven de 17 años culminó entre las 16 mejores y junto a Keiler Ávila, integrante del bote ocho con timonel que se alzó con la presea de bronce el pasado 10 de agosto, han estampado la huella del deporte tunero en Asunción 2025.

