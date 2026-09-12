Escuela de Las Tunas preserva legado de Salvador Allende

Por Maira Castro Lora

Las Tunas.- Como es tradición en el seminternado República de Chile de esta ciudad, con un matutino especial se rindió homenaje al presidente Salvador Allende, al cumplirse 53 años de su caída en combate mientras defendía el Palacio de La Moneda.

Pioneros de la escuela que lleva el nombre del hermano país destacaron la trayectoria del dirigente electo por el pueblo y de ideas progresitas, cuyo gobierno fue derrocado a raíz de un golpe de estado que lideró el general Augusto Pinochet.

Miguel de Jesús Brooks Pupo, de quinto grado, habló de que Allende dio la vida por su pueblo, el cual mantiene lazos de hermandad con Cuba; en tanto su compañera de aula, Natyalía Figueredo Martínez, se refirió a que fueron traicionados sus ideales de justicia social.

La guía base de la Organización de Pioneros José Martí en el centro, Maday Roque Pérez, organizó con un grupo alumnos el matutino conmemorativo de la muerte de Allende, e informó del concurso convocado cada año para que los participantes expresen qué saben del nombre de la escuela «República de Chile».

En el centro también se hacen exposiciones y se conservan fotografías junto a objetos alegóricos a la cultura del pueblo chileno y las relaciones de amistad con los cubanos, incluidas acciones solidarias.

La recordación del 11 de septiembre de 1973 como una fecha triste para los chilenos de bien, y el movimiento progresista de Latinoamérica, contribuye a la enseñanza de la Historia y la formación de valores desde la Educación Primaria, en el contexto de la desmemoria de sucesivos gobiernos chilenos y la agresividad del imperio contra Cuba, la guerra y el saqueo de recursos a otros países.

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