Jornada Tunita reverencia 55 años de nuestro guiñol

Las Tunas.- Con el objetivo de celebrar los 55 años del teatro guiñol Los Zahoríes, la sala Raúl Gómez García (sede de ese elenco) acogió este sábado las puestas Fábula de un Caminante y El tesoro de papel, obras que se comparten como parte de la jornada Tunita, que reverencia –del 12 al 14 de septiembre- al más añejo colectivo escénico profesional de nuestra provincia.

La primera obra versa sobre la naturaleza y el papel indispensable que desempeñan dentro de “ella” diferentes elementos, como son el sol y la brisa, “quienes” en la trama entran en controversia… De esta manera, luego de la apertura de la jornada, que contó con la exposiciones de muñecos usados en diferentes presentaciones, el tabloncillo de la “Raúl Gómez García” se alegró con la actuación del joven Frank Herrera y dos actores noveles, quienes dieron vida a los personajes.

Luego, la experimentada actriz Verónica Hinojosa, Premio Nacional de Cultura Comunitaria, presentó El tesoro de papel, unipersonal en que la magia de la cuentacuentos brilla a través de varias historias y el carisma natural que le imprime la narradora. El amor, la autoestima, el apego a la familia y otros valiosos temas confluyeron allí entre bambalinas, en tanto la titiritera intercambiaba de vez en vez con el público, poniendo a volar la imaginación de grandes y chicos.

Un pequeño retablo, algunos títeres y accesorios, se unieron así al talento de Verónica que dejó en el público, además de sonrisas y aplausos, la reflexión con frases como esta: “El mundo es ancho para los valientes. Que nadie llore por ser alto, grande, alto o feo… Cada quien tiene un sitio en la vida como el caballito enano”.

Según el programa de la jornada, mañana domingo, en igual horario, se repetirán esas puestas en este mismo sitio, mientras en la tarde este sábado Tonguita comparte un espectáculo en el teatro de Buena Vista.

Asimismo, el lunes, fecha del aniversario 55 del guiñol Los Zahoríes, no faltará el agasajo a figuras que han marcado la historia de la agrupación y se recordará, con la interpretación de un fragmento, la obra Juanito y las Semillas, primera dirigida a los niños que estrenó este colectivo en 1971.

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