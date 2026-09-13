Brics es fuerza poderosa y atractiva del mundo multipolar, dijo Putin

«La atención de la comunidad internacional hacia las actividades del Brics sigue en aumento. Nuestros valores e ideales fundamentales resultan atractivos para muchos en el mundo», declaró Putin al pronunciar un discurso este domingo en la sesión ampliada del grupo en Nueva Delhi.

El mandatario definió a los Brics como «una de las poderosas fuerzas motrices de los procesos de consolidación de las relaciones internacionales, del verdadero multilateralismo», y apuntó que el grupo «participa activamente en el proceso de formación de un nuevo orden mundial más justo y multipolar».

Los Brics siempre han abogado y abogan por que todos los países, sin excepción, tengan oportunidades iguales e ilimitadas para un crecimiento económico y social progresivo y equilibrado, para garantizar el bienestar de la población y, al mismo tiempo, puedan preservar sus culturas y tradiciones nacionales únicas y mantener sus propios modelos soberanos de desarrollo, dijo Putin.

El líder ruso indicó que los Brics disponen de «canales propios para el movimiento de bienes, servicios y capitales, independientes de la coyuntura externa», lo cual permite «realizar de manera eficaz operaciones comerciales, bancarias, financieras y de inversión, sin reparar en las presiones externas».

Al término de su discurso, Putin expresó la confianza en que el grupo seguirá trabajando conjuntamente con todos los socios internacionales en aras de garantizar un desarrollo integral y sostenible.

La reunión del formato Brics Outrich, o Brics plus+, marca el punto final en la agenda del mandatario ruso, que realiza una visita de tres días a la India.

El 12 y el 13 de septiembre, nueva Delhi, la capital india acoge la 18 cumbre de los Brics.

El grupo, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024, y de Indonesia en enero de 2025.

A su vez, Belarús, Bolivia, Cuba, Kazajstán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son estados socios de esta agrupación económica.

(Tomado de Prensa Latina)