Intercambian autoridades en Las Tunas con la comunidad universitaria

Las Tunas.- El Primer Secretario del Partido en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez y la Gobernadora Yelenys Tornet Menéndez, junto a su consejo de trabajo intercambiaron con la comunidad universitaria tunera.

El encuentro se centró en el análisis de temas claves en el contexto actual caracterizado por la campaña mediática por parte del imperialismo hacia Cuba. Asimismo, los presenten abordaron preocupaciones de sus ámbitos social y laboral.

Los participantes analizaron cómo se implementan campañas de manipulación y desinformación a través de plataformas digitales, con el objetivo de crear pánico y fake news para la población. Se señaló el impacto de estos flujos de contenido no verificado en la percepción de los individuos.

Ante este escenario, las autoridades alertaron sobre los riesgos de compartir o consumir información sin contrastar su veracidad y procedencia. Se subrayó, como antídoto fundamental, la necesidad de remitirse a los canales institucionales y oficiales para obtener datos confiables y contrarrestar así la propagación de noticias falsas.

El diálogo también permitió abordar las inquietudes y preocupaciones de los tuneros, con especial atención a las expresadas por los miembros de la comunidad universitaria. En tal sentido, se enfatizó en el rol de la Universidad Las Tunas, no solo como centro de conocimiento, sino también como actor clave en la defensa de la verdad y la construcción de una opinión pública bien informada, basada en fuentes confiables y en el análisis crítico.

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