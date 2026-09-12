Brics reitera necesidad de poner fin al bloqueo contra Cuba

En el texto, se subrayó el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, fundamentada en el respeto mutuo, la solución pacífica de controversias y la no intervención.

Las máximas autoridades y altos representantes de las 11 naciones emergentes: Brasil, India, China, Rusia, Sudáfrica, Etiopía, Egipto, Irán, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, expresaron su profunda preocupación por la situación de Cuba debido al endurecimiento de las medidas unilaterales de bloqueo contra el país, sus efectos adversos en la economía y el suministro energético.

Además, consideraron preocupante el impacto humanitario de ello en el pueblo cubano.

De igual modo, reafirmaron su compromiso con el espíritu de respeto mutuo, igualdad soberana, solidaridad, democracia, apertura, inclusión y consenso.

Destacaron las dos décadas de existencia del grupo y su expansión, comprometiéndose a fortalecer la cooperación en los tres pilares: político-seguridad, económico-financiero y cultural pueblo a pueblo

Reiteraron la necesidad de reformar el sistema multilateral, incluida la ONU y su Consejo de Seguridad, para que sea más democrático, representativo y eficaz, aumentando la participación de los países en desarrollo (África, Asia y América Latina).

Rechazaron las medidas coercitivas unilaterales, los aranceles y el proteccionismo, al tiempo que abogaron por un sistema comercial multilateral basado en reglas, con la Organización Mundial del Comercio en su centro.

Los líderes del Brics expresaron alarma por el aumento del gasto militar global y los conflictos en diversas regiones.

Condenaron los ataques contra infraestructuras civiles y nucleares, y pidieron responsabilidad por violaciones del derecho internacional humanitario.

Asimismo, reiteraron su apoyo a la solución de dos Estados para el conflicto israelo-palestino con Jerusalén Este como capital del Estado palestino, y condenaron el desplazamiento forzoso de los territorios ocupados.

Manifestaron preocupación por la situación en Líbano, Sudán y Siria, y pidieron el fin de las ocupaciones y el respeto a la soberanía.

Condenaron el terrorismo en todas sus formas, incluido el ataque en el territorio indio de Jammu y Cachemira del 22 de abril de 2025.

Reafirmaron la importancia de la Agenda 2030 y la erradicación de la pobreza, en tanto destacaron la cooperación en salud, agricultura, energía, industria, tecnología y finanzas con el papel del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), los pagos transfronterizos en monedas locales y el Acuerdo de Reservas Contingentes.

Los representantes de las 11 economías emergentes reafirmaron el Acuerdo de París y el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y apoyaron la conservación de la biodiversidad, los bosques tropicales y la lucha contra la desertificación.

Al tiempo que destacaron la necesidad de financiamiento climático y de una transición justa.

También reconocieron la expansión de los Brics y la necesidad de una coordinación más efectiva.

Agradecieron a India por su presidencia en 2026 y extendieron su pleno apoyo a China para la presidencia y la 19 Cumbre en 2027.

(Tomado de Prensa Latina)