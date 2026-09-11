Juan Almeida Bosque, ejemplo de lealtad a su pueblo

La noche del 11 de septiembre de 2009, falleció el Comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque, miembro del Buró Político y Vicepresidente del Consejo de Estado.

Héroe de la República de Cuba. Integrante del Buró Político del Comité Central del Partido desde su fundación en 1965, responsabilidad en que fue ratificado en todos sus Congresos.

Hijo de una familia humilde, solo pudo estudiar hasta el octavo grado y su mayor experiencia de trabajo la tenía en la construcción.

Cuando se produjo el golpe de Estado, en 1952, se sumó a la lucha contra la tiranía vinculándose con Fidel Castro, siempre en la primera línea de combate junto al jefe de la Revolución, fiel hasta las últimas consecuencias.

Participó en el asalto al Moncada, fue prisionero político en Isla de Pinos, exiliado en México, expedicionario del Granma, fundador del Ejército Rebelde.

También fue el que recibió dos heridas en el combate de El Uvero; el Comandante del Tercer Frente Guerrillero, jefe militar y dirigente revolucionario con numerosas responsabilidades, luego del triunfo del Primero de Enero de 1959.

Asumió la tarea de presidir la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana a lo que consagró sus últimas energías con el objetivo de garantizar que la organización fuera un sólido y efectivo baluarte de la Patria.

Su especial sensibilidad humana hizo posible su valiosa y prolija obra artística, la cual incluye más de 300 canciones y una docena de libros que constituyen un gran aporte al conocimiento de la historia de Cuba.

Hoy, cuando se cumplen 17 años de su partida física, el nombre del Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque permanece en el corazón del pueblo cubano como ejemplo de firmeza revolucionaria, sólidas convicciones, valentía, patriotismo y compromiso.



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