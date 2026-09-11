Alistan preparativos para celebrar los 230 años de la ciudad de Las Tunas

Las Tunas.- A quererla, cuidarla y honrarla está convocado el pueblo tunero por la Dirección de la Asamblea Municipal del Poder Popular y su Consejo de la Administración, con vistas a celebrar el aniversario 230 de la ciudad de Las Tunas el próximo 30 de septiembre.

Aun en medio del complejo escenario económico que atraviesa el país, se prevé desarrollar un amplio programa de actividades e iniciativas de carácter cultural, productivo y social para festejar la efeméride.

En el ámbito económico y social se da continuidad a un conjunto de acciones constructivas iniciadas durante etapas emulativas precedentes, al tiempo que se acometen nuevas obras en inmuebles, objetivos económicos y sociales, espacios públicos y áreas comunitarias. Estas labores cuentan con la participación de diversos actores y fortalecen las alianzas entre los sectores estatal y privado, como parte también de las 176 transformaciones aprobadas para el territorio.

Con motivo de la celebración, se diseña un variado programa artístico-cultural que incluirá propuestas recreativas y de sano esparcimiento para todos los grupos etarios. Entre las actividades previstas sobresalen la tradicional reedición simbólica del incendio de la ciudad, el 26 de septiembre, así como otras acciones de carácter histórico, cultural y religioso vinculadas a las fiestas patronales de San Jerónimo, santo patrono de la urbe, cuya festividad coincide con el 30 de septiembre, fecha fundacional de la ciudad.

El llamado es a convertir esta jornada en una motivación colectiva para, con el mismo ímpetu con que hoy se enfrentan obstáculos y adversidades, continuar trabajando por la recuperación y revitalización de espacios destinados a los servicios, la vida cultural y el enriquecimiento espiritual de la población, con la participación activa de todos los sectores de la sociedad.

Para materializar los objetivos propuestos se han definido diversas etapas de trabajo y se ha convocado a empresas, organismos e instituciones de subordinación local, provincial y nacional, así como a las organizaciones sociales y a la ciudadanía en general.

Otro de los propósitos fundamentales es continuar el rescate y preservación de sitios, símbolos, obras de arte y atractivos naturales que distinguen a Las Tunas entre las ciudades cubanas. Entre ellos figuran las esculturas emplazadas en diferentes espacios urbanos y semiurbanos, la emblemática Fuente de las Antillas y otras edificaciones civiles, militares y religiosas que destacan por los valores arquitectónicos del eclecticismo.

Las actividades conmemorativas por el aniversario 230 de la ciudad culminarán con la celebración de una Asamblea Solemne del Poder Popular, durante la cual serán reconocidas personalidades e instituciones con aportes relevantes al desarrollo socioeconómico del territorio. Asimismo, se otorgarán distinciones y reconocimientos, entre ellos la condición de Hijo Ilustre de la Ciudad y el Sello Conmemorativo 230 Aniversario de Las Tunas.

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