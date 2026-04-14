Girón, la certeza de la victoria ayer y hoy

Las Tunas.- Por estos días de abril, y aunque ya han pasado 65 años, Cuba recuerda a Girón con la certeza de que la victoria siempre estará al lado de la razón y que es posible con el protagonismo de todos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, blancos y negros; pueblo, en fin.

Las circunstancias son diferentes. Los tiempos, también. Pero no cambia el orgullo que da a las personas dignas defender la Patria, su Patria, la de sus padres y abuelos, la que se tejió con hábitos llegados desde muchas partes del mundo, la que volvimos costumbre y refugio.

Abril de 1961 reafirmó la determinación de defender este cielo y esta tierra a cualquier precio. Abril de 2026 mantiene igual voluntad frente al mismo enemigo, el que tiene una notable superioridad pero no quiere que el pequeño vecino siga el destino escogido por la mayoría.

Cual David delante de Goliat, Cuba mantiene tanta firmeza como las palmas que adornan su geografía y que no se doblan ante vientos huracanados. Y son fuertes los vientos de estos tiempos, amenazas veladas y amenazas públicas que parecen simples palabrerías; pero esconden el eterno deseo de apoderarse de esta nación.

La unidad del pueblo, el ejemplo de los héroes y mártires, la vergüenza y el honor de los cubanos y la preparación para la defensa son nuestras cartas de triunfo en medio de un contexto extremadamente difícil, con enormes presiones económicas y financieras.

Desde abril de 1961, el país ha sido víctima de la injerencia del gobierno de los Estados Unidos; a veces con sabotajes o mentiras, otras con la introducción de enfermedades de animales, plantas y personas y siempre con el bloqueo que lastima a la economía y la sociedad.

Cuba es un eterno Girón y perpetúa los ideales de los fallecidos durante la invasión mercenaria. En aquellos tiempos, la victoria se ganó con las armas. Hoy el éxito está en multiplicar la producción de alimentos, la zafra azucarera y la innovación. También en preparar al pueblo para que, de repetirse el caso, vayamos a las playas a impedir que el enemigo se apodere de cada una de nuestras conquistas.

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