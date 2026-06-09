Marabú, obstáculo a la producción de alimentos

Las Tunas.- Entre los tantos factores que inciden negativamente en la producción de alimentos están la poca disponibilidad de combustible, equipamiento y otros insumos para la preparación de tierra y la sequía acumulada durante años en la provincia de Las Tunas.

Pero, a esas dificultades, objetivas, reales, crudas y muy perjudiciales, se suma otra, igual de dañina, tanto para la ganadería como para la siembra de cultivos varios, y es la intensa y extensa cobertura de marabú en áreas de interés agropecuario.

Hay municipios tuneros, como Manatí, Puerto Padre y Jesús Menéndez, que escapan de ese flagelo y es poco común ver uno que otro ejemplar de esa planta invasora. Sin embargo, en el centro y sur del territorio la situación es tan compleja que resulta deprimente.

Pretender eliminar las plantaciones de marabú de golpe y porrazo es una ilusión porque ahora se hace más difícil que nunca, ante la marcada falta de combustibles e insumos. Y es conocido que para el marabuzal compacto solo es eficaz el empleo de maquinaria pesada.

Tampoco hay limas, machetes, guantes, botas ni ropa de trabajo que proteja la piel de los obreros. Pero dejar que el marabú siga su destino natural de crecer sin enfrentamiento sería la peor decisión, más en estos tiempos es los que urge incrementar las áreas productivas.

Para los productores individuales y colectivos, el sistema bancario impulsa el acceso a créditos, con intereses atractivos. Y ellos también tienen la posibilidad de aprovechar los tallos y las ramas para elaborar carbón vegetal, producto de alta demanda popular en estos tiempos.

Serían beneficios multiplicados. A menos marabú, más áreas productivas; menos delincuentes escondidos para sus fechorías contra el ganado mayor y un excelente carbón que se puede comercializar en el extranjero o dentro de la provincia para aliviar los lastimados bolsillos de las familias.

La solución no será inmediata pero pudiera encontrarse con la crianza de ganado caprino y mucho esfuerzo por parte de los usufructuarios, las cooperativas de producción agropecuaria y las formas estatales del sector, tenentes de la tierra y de lo que crece en ella.

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