Instalan luces led solares en la avenida de la Libertad en Puerto Padre

Puerto Padre.- En pleno mediodía de este jueves, la avenida de la Libertad de la ciudad de Puerto Padre, se convirtió en escenario de un novedoso despliegue tecnológico con la instalación, a partir de hoy, de 10 luminarias LED que funcionan con energía solar fotovoltaica de 1000 watts de potencia, en el tramo comprendido entre el Conjunto Escultórico al Quijote y las inmediaciones del cabaret Tradiciones.

La iniciativa, que promete mejorar la iluminación y la seguridad del paseo más concurrido de la Villa Azul, es posible gracias a un donativo de actores económicos privados del territorio, tras un intercambio con las máximas autoridades del municipio.

Entre los protagonistas de la obra se encuentran el diseñador Ángel Alberto Álvarez Carralero, junto a funcionarios del Consejo de la Administración y un trabajador del sector de Deportes, quienes acometen las labores en jornada extendida.

«Es un paso hacia la sostenibilidad y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, comenzamos con 10, pero vamos a sumar, en un primer momento otras 10, hasta llegar a áreas próximas al Museo Fuerte de la Loma», dijo Louis Ochoa Ochoa, Viceintendente del Consejo de la Administración.

En la noche de este jueves se espera que las nuevas luces queden operativas, beneficiando a transeúntes y conductores que a diario circulan por la zona.

De acuerdo con Louis Ochoa Ochoa, las luces encienden de manera automática alrededor de las 8 de la noche en horario de verano y se apagan sobre las seis y 15 de la mañana.

/abl/