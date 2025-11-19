Portada » Noticias » Deporte » Softbol masculino: Las Tunas vence a La Habana y asegura su clasificación a la primera división

Las Tunas.- En un duelo cargado de emociones, el conjunto tunero se impuso con marcador de 7×3 a La Habana, resultado que le garantizó un puesto en la élite de Cuba.

La clave del triunfo estuvo en el relevo de Adonis Velázquez, quien pese a encontrarse enfermo, lanzó 3.2 entradas sin permitir anotaciones limpias, demostrando coraje y efectividad en momentos decisivos.

El ataque ofensivo tuvo como figura principal a Alejandro Gómez, que impulsó tres carreras, dos de esas anotaciones llegaron para empatar el choque.

En el primer partido, Las Tunas cayó con marcador de 8×1, pero supo reaccionar en el segundo encuentro, imponiéndose 12×8 para igualar las acciones.

Con este resultado, Las Tunas se convierte en protagonista de la primera división del softbol masculino en Cuba, reafirmando su crecimiento deportivo.

/lrc/

