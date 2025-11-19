19 de Nov de 2025

Deporte

Softbol masculino: Las Tunas vence a La Habana y asegura su clasificación a la primera división

19 de Nov de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Las Tunas.- En un duelo cargado de emociones, el conjunto tunero se impuso con marcador de 7×3 a La Habana, resultado que le garantizó un puesto en la élite de Cuba.

La clave del triunfo estuvo en el relevo de Adonis Velázquez, quien pese a encontrarse enfermo, lanzó 3.2 entradas sin permitir anotaciones limpias, demostrando coraje y efectividad en momentos decisivos.

El ataque ofensivo tuvo como figura principal a Alejandro Gómez, que impulsó tres carreras, dos de esas anotaciones llegaron para empatar el choque.

En el primer partido, Las Tunas cayó con marcador de 8×1, pero supo reaccionar en el segundo encuentro, imponiéndose 12×8 para igualar las acciones.

Con este resultado, Las Tunas se convierte en protagonista de la primera división del softbol masculino en Cuba, reafirmando su crecimiento deportivo.

 

Las Tunas: capital de la magia de Cuba con el Festival Ánfora 2025

Con un colorido desfile inaugural que partió desde el Consejo Provincial de las Artes Plásticas, dio comienzo este 19 de noviembre la trigésima edición del Festival de Magia Ánfora 2025, un evento que hasta el próximo día 23 convertirá a esta ciudad en el epicentro del ilusionismo en la Isla.

Celebran en «Colombia» Día de la Cultura Física y el Deporte

Colombia, Las Tunas.- El movimiento deportivo en el municipio de Colombia celebró el Día de la Cultura Física y el Deporte en Cuba con diversas actividades. El acto municipal se efectuó en el estadio Carlos Gaspar Zaldívar, con una amplia asistencia de seguidores y...

Agasajan a representantes del movimiento deportivo en Las Tunas

A propósito de las festividades por el Día de la Cultura Física y el Deporte, que tendrá por sede a Las Tunas por vez primera luego de cuatro décadas de instaurada la fecha, 67 trabajadores fueron agasajados hoy en el Memorial Vicente García por sus trayectorias y aportes al movimiento atlético en el Balcón de Oriente.

