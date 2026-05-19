José Martí, el cubano que inspira a formar hombres de bien

Las Tunas.- Un símbolo perdurable de la identidad nacional constituye el Héroe Nacional de Cuba, José Martí, cuyo legado recibe en el aniversario 131 de su caída en combate el homenaje perpetuo de las nuevas generaciones desde el estudio de su obra.

El pensamiento del más universal de los cubanos figura como guía para la formación de los jóvenes tuneros, entre ellos Esther de Jesús Hidalgo Ramírez, alumna de la escuela militar Camilo Cienfuegos, para quien nada es mejor que reconocerse como jóvenes martianos.

«La figura de José Martí resulta la síntesis perfecta entre el pensamiento y la acción, entre la sensibilidad de un poeta y la firmeza de un revolucionario, es un faro que ilumina no sólo a Cuba sino a toda América.

«Nos enseñó que la libertad no se puede concebir sin justicia ni dignidad, es el Apóstol que supo ver los peligros del expansionismo estadounidense y la urgente unidad latinoamericana».

En medio de circunstancias adversas por el férreo bloqueo y las peligrosas amenazas, su legado lleva con fuerza el compromiso de ser hombres y mujeres de bien, así destaca el joven Roynel Reyes Ávila, martiano por excelencia.

«Martí es un referente de cubanía por la universalidad que representa para la Patria, hoy su imagen se respeta, recuerda y evoca en diferentes partes del mundo por la unidad que representa de todos los pueblos mediante ese culto a la dignidad plena del hombre, a la utilidad de la virtud, al mejoramiento humano y sobre todo a la fe en la vida futura», agregó este integrante de la Sociedad Cultural José Martí en Las Tunas.

«Su figura inspira e ilumina, nos devuelve la mirada cada vez que hacemos algo bueno, sobresaliendo en la ardua labor para unir a los cubanos, siempre trató de unir en vez de dividir, sumar en vez de restar, apreciando como mayor referente su proyección revolucionaria en la Guerra Necesaria, esa lucha que con su propio ejemplo llamó y lideró».

Este 19 de mayo en el aniversario 131 de la caída en combate de José Martí, se recuerda al cubano más grande de todos los tiempos, quien trascendió a la historia por su pensamiento independentista y su vocación latinoamericana y revolucionaria, cuyo legado inspira a los hombres de bien.

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