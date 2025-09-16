Desarrolla AHS Las Tunas actividades por su 39 aniversario

Las Tunas.- Desde la provincia de Las Tunas la filial de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) propone un grupo de actividades para celebrar el 39 aniversario de la organización en el mes de octubre.

«En nuestra filial hemos preparado una programación especial, una jornada por ese aniversario que incluye todas las manifestaciones del arte; las primeras actividades llegan desde el mes de septiembre con el evento literario Portus Patris; y durante todo el mes de octubre hasta el día 18, que es el día específico del aniversario estaremos llegando a comunidades y haciendo una gala donde reconoceremos a instituciones, personas cercanas a la Asociación y que nos han acompañado durante todos estos años.

«Habrá un panel especial dedicado a los fundadores de la AHS en Las Tunas y a personas importantes que han dirigido en distintos momentos. Tendremos una exposición colectiva de jóvenes que participaron y que tuvieron resultados en el Guernica, llegaremos hasta la comunidad de las Petrocasas, entre otros espacios», declaró a Tiempo21 Ana Margarita Arada Clavería, historiadora del arte y presidenta de la filial.

Asimismo destaca de forma especial dentro de las actividades la premier del DVD Horizontes Blancos del trovador Jesús Ricardo Pérez Sicilia, el concierto En mi Barrio y la gala El Arte nos une el propio día 18 de octubre a partir de las 9:00 PM en la Plaza Martiana.

/lrc/

