Se suma Las Tunas a las celebraciones por el Día de la Salud Sexual

Se suma Las Tunas a las celebraciones por el Día de la Salud Sexual

Las Tunas.- Con actividades dirigidas a los jóvenes y las poblaciones claves, especialistas de la Unidad de Promoción y Prevención de Enfermedades (ProSalud), de la provincia de Las Tunas se sumaron a las celebraciones en el orbe por el Día Mundial de la Salud Sexual.

En diversos espacios, los promotores de salud compartieron información actualizada sobre los factores de riesgo, las infecciones de transmisión y sus vías de contagio, al tiempo que insistieron en las precauciones necesarias para una vida íntima sana y favorable. Con ello, visibilizaron la salud sexual más allá de lo estrictamente biomédico, integrando dimensiones emocionales, sociales y culturales.

También propiciaron acciones que favorecieron el respeto hacia las diferentes identidades y derechos sexuales, y la igualdad de género como derechos humanos.

Asimismo, la fecha, este año bajo el lema «Every Body» (Cada Cuerpo), potencia actividades de educación a fin de concienciar acerca de la sexualidad relacionada a aspectos como la identidad de género, el erotismo, el placer, la reproducción y la intimidad, expresados en valores, creencias, actitudes, roles y prácticas.

La salud sexual tiene un lugar fundamental en la vida de las personas relacionada con un estado de bienestar y no con la ausencia de enfermedades, de ahí que la jornada se vincula con la protección y la promoción de la igualdad de género, la diversidad y los derechos sexuales, así como la salud sexual y reproductiva sin discriminación ni riesgos.

También las diferentes redes de apoyo llegan de manera permanente hasta las comunidades para destacar la importancia del bienestar íntimo como un asunto colectivo, donde cada persona tenga la oportunidad de conocer, respetar y disfrutar plenamente de su derecho a una vida sana en el ámbito de la intimidad.

Cada cuatro de septiembre desde el año 2010 se celebra esta jornada mundial, instaurada por la Asociación Mundial para la Salud Sexual, a fin de concientizar su importancia como un aspecto esencial del bienestar físico, emocional, mental y social.

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