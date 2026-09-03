Universidad tunera descentraliza la formación médica

Las Tunas.- Con una matrícula superior a los cuatro mil estudiantes, la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas fortalece la formación en más de una treintena de carreras profesionales y técnicas de la Salud, afirmó la doctora en Ciencias, Enelis Reyes Reyes, rectora de la institución.

«En el curso académico, se ha extendido el proceso de matrícula hasta la semana ocho para quienes se les otorgaron plazas y permanecen fuera de la provincia o no han concluido la documentación de alta del servicio militar, además se pretende realizar otro recorrido a los territorios pues previo al inicio del curso el colectivo llegó a los municipios en apoyo a las familias vulnerables que no lograron llegar a la sede para la matrícula».

Comentó la rectora que este será un período lectivo de grandes desafíos, en medio de un contexto de muchas adversidades, «por ello se desarrolló un grupo de acciones a fin de asegurar además que los alumnos que no puedan estar en sus municipios de manera descentralizada tengan la opción de estar agrupados en la Universidad como una atención a la vulnerabilidad de la distancia y al difícil acceso donde viven.

«Con esta alternativa permanecerán en la institución alrededor de 150 estudiantes, entre ellos 85 residentes asegurando la atención hospitalaria y su formación académica como especialistas, el resto de la capacidad lo representan alumnos que viven en localidades muy distantes como Salgacero en Jesús Menendez, el Indio de Amancio, Hermanos Mayos en el municipio cabecera, para garantizar que ningún estudiante con carrera de ciencias médicas se quede en la casa».

Refirió Reyes Reyes que esta etapa tiene otro reto en la formación metodológica del claustro, pues no son solos los profesores categorizados frente a las aulas, se dispone actualmente de facilitadores ante una matrícula descentralizada en los municipios, con la incursión de algunas carreras, principalmente las tecnologías en algunos territorios.

«También la Universidad consolida una preparación escalonada desde el nivel central hasta cada territorio, para cooperar con los claustros en el propósito de garantizar la calidad en la formación integral de los estudiantes en las 32 carreras y programas de formación», detalló.

Otra característica que denota esta etapa lectiva –agregó- es el desarrollo por primera vez del curso introductorio de pregrado a nivel de municipio, mientras en la ciudad cabecera se realizará de forma centralizada en los escenarios de la Universidad de Ciencias Médicas.

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