Universidad de Las Tunas con modalidad semipresencial en el nuevo curso

Por Maira Castro Lora

Las Tunas.- La Universidad de Las Tunas inicia el curso académico 2026-2027 con el restaurado anfiteatro de su sede Vladimir Ilich Lenin, y bajo la modalidad semipresencial, en cumplimiento de las directrices del Ministerio de Educación Superior.

Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia y las de la institución, presidieron el acto inaugural, en el cual se entregó un reconocimiento especial por la obra ejecutada a Yuri Nueva Escobar, presidente de la Asociación Cubana de Artesanos y a la Sociedad Mercantil Milenio SURL.

A propósito de tan importante labor se resaltó lo valioso del trabajo en conjunto, entre las instituciones académicas, los artesanos locales y el sector empresarial para preservar y revitalizar el patrimonio universitario.

El proceso de formación en la enseñanza superior se desarrollará desde los territorios de residencia de los estudiantes, fortaleciendo el papel de los Centros Universitarios Municipales (CUM), al combinar períodos de presencialidad en las sedes centrales y los CUM con actividades a distancia, apoyadas en plataformas digitales y recursos portables para el proceso de enseñanza.

En el perfil de la institución en Facebook se precisó además que se fomentará la autogestión del conocimiento, con una mayor orientación del aprendizaje y formas de evaluar que resulten efectivas y que permitan brindar seguimiento al avance de cada estudiante en los nuevos escenarios docentes.

Por otra parte, se promoverá su participación activa en tareas de impacto socioeconómico en sus municipios y comunidades, como en la Red Juvenil Comunitaria, vinculando su formación con las necesidades del territorio.

Los estudiantes de nuevo ingreso del curso diurno de todas las carreras y programas de formación de ciclo corto, asistirán presencialmente a las facultades y los CUM, durante la primera semana del curso destinada a la familiarización con el entorno universitario.

El centro de altos estudios de Las Tunas informó también que los estudiantes del municipio cabecera, deben presentarse en sus facultades para recibir las orientaciones de los profesores y la ubicación en la práctica pre-profesional en las Unidades Docentes y Entidades Laborales de Base.

En los restantes municipios de la provincia deben acudir a su respectivo Centro Universitario Municipal de residencia. Para los estudiantes de la institución tunera que radican en otras provincias, los profesores mantendrán comunicación mediante las vías establecidas y las plataformas virtuales.

Los mismos se incorporarán a las universidades o CUM de sus territorios de residencia para su ubicación en entidades laborales que permitan el desarrollo de la práctica pre-profesional.

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