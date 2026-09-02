Recibe Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas nuevos ingresos

Las Tunas.- En circunstancias complejas y a pesar del genocida bloqueo del gobierno de los Estados Unidos a Cuba, la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas abrió sus puertas a los educandos de nuevo ingreso para dar la bienvenida al nuevo período académico 2026-2027.

El teatro de la institución docente acogió en esta ocasión a los alumnos y sus familiares, acompañados por las máximas autoridades del sector de la Salud Pública, la casa de estudios y su consejo de dirección en un acto que ratificó la voluntad de formar a futuros profesionales que cuidarán de la calidad de vida de la población en los ocho municipios.

Durante la velada político cultural la decana de la Facultad de Ciencias Médicas Zoilo Enrique Marinello Vidaurreta, Tania Sonia Rivero Velázquez, exhortó al alumnado a «valorar el conocimiento y el compromiso social, a crecerse ante las carencias y fortalecer la capacidad para aportar ante una profesión que representa servir, asumir una responsabilidad humana, aliviar el dolor, prevenir enfermedades y salvar vidas.

«Los invitó hacer del conocimiento una herramienta de transformación pues la ciencia avanza cada día y los profesionales y técnicos de la salud tienen que estar preparados para enfrentar los nuevos desafíos con ética, sensibilidad y compromiso, con una mayor aspiración para saber, ser disciplinados en la práctica y humanos en cada encuentro con los pacientes».

Por su parte, la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Dainelis Acosta Cruz, dio la bienvenida desde la organización más longeva del país, convocó a crecerse en cada práctica de las ciencias de la salud, a dignificar el legado del líder cubano Fidel Castro de contar con una universidad más accesible y poner el conocimiento al servicio de los demás mediante una comunidad estudiantil que se proyecte por fortalecer la identidad universitaria.

Al concluir el doctor Ariel Guevara Bringa, director General de Salud agradeció el acompañamiento a la familia en la formación de los futuros galenos, elogió la calidad y la experiencia del claustro, significó el equipo de trabajo docente asistencial integrado por la Dirección General de Salud, la Universidad y la Facultad de Ciencias Médicas, y exhortó a los jóvenes a estudiar y poner empeño en la superación diaria en los diversos escenarios docentes del territorio.

Explicó que el pueblo merece a un profesional de calidad, y en este curso el desafío al respecto será mayor al caracterizarse el período lectivo por la descentralización de la enseñanza y de cada proceso de formación de pregrado y posgrado, lo cual ampliará el sistema de aprendizaje de la educación superior de las ciencias médicas, cuyos métodos de enseñanza se extienden a consultorios médicos, policlínicos y hospitales donde complementan su preparación.

Al cierre del acto se presentaron a los integrantes del colectivo docente principal de primer año y se dictó el curso introductorio a los nuevos ingresos.

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