Leñadores afinan su preparación en el Mella

Las Tunas.- La quinta semana de entrenamientos de los Leñadores de Las Tunas transcurre con intensidad en el estadio Julio Antonio Mella, donde el colectivo técnico insiste en la disciplina y el rigor como pilares de la preparación.

El trabajo se concentra en las tres áreas esenciales del juego: pitcheo, bateo y defensa, con sesiones que buscan elevar el nivel competitivo de cara a la Serie Nacional 65.

El núcleo del equipo se mantiene firme en los entrenamientos. Figuras como Yosvani Alarcón, los hermanos Baldoquín, Yassel Izaguirre, Luis A. Pérez, Maikel Yordan Molina, Eliander Bravo, Rodolfo Díaz y Keniel Ferraz encabezan la preparación, acompañados de otros jugadores que buscan alcanzar su mejor forma física.

La constancia de este grupo sostiene la columna vertebral del conjunto tunero.

La semana trajo la incorporación del jardinero Héctor Castillo, quien regresó tras participar con el equipo Cuba de softbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

No obstante, persisten ausencias significativas. El capitán Yordanis Alarcón continúa a la espera de una respuesta sobre el cambio de su vivienda, situación dilatada en el tiempo y que ha retrasado su incorporación. Ahora la pregunta es: ¿Jugará Yordanis Alarcón la Serie Nacional 65?.

Tampoco está presente Henry Quintero, quien tras su estreno con el equipo Cuba de béisbol y su participación en la cita multideportiva de Santo Domingo, aún no se suma a la preparación.

El director Abeyci Pantoja ha subrayado la importancia de mantener la cohesión interna y aprovechar cada jornada para fortalecer el grupo.

El cuerpo técnico trabaja en la rotación de lanzadores, consciente de que el pitcheo será importante en las aspiraciones tuneras. Además, los juveniles reciben seguimiento especial, con énfasis en la preparación física y técnica, para garantizar el relevo generacional.

La quinta semana en el Julio Antonio Mella confirma que los Leñadores afinan su hacha con disciplina y ambición, decididos a volver a ser protagonistas en la próxima campaña nacional.

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