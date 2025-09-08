Radio Victoria en Vivo

Potencia hospital Ernesto Guevara procesos teóricos prácticos de formación

Yami Montoya
Por: Yami Montoya
Las Tunas.- El Hospital Provincial General Docente Ernesto Guevara de la Serna, con 45 años de fundado en la provincia de Las Tunas, dispone de 42 especialidades médicas, con el compromiso hacia el aprendizaje, la salud y el bienestar de los pacientes.

El jefe del Departamento de Docencia e Investigaciones, el doctor Rabiel Cárdenas Peña, explicó que la institución tiene alrededor de 14 especialidades acreditadas, y más del 90 por ciento en la categoría de excelencia, mientras tres se preparan ante el proceso de evaluación para certificar la calidad y garantizar mejores dinámicas asistenciales.

Doctor Rabiel Cárdenas Peña, jefe del Departamento de Docencia e Investigaciones del «Guevara»

Anunció, además, que próximamente se autoevaluarán el resto de las especialidades para el postgrado y el pregrado, lo que conlleva al aumento del nivel científico y técnico e incrementa las investigaciones, los proyectos y las publicaciones, contribuyendo a la creación y ejecución de ensayos clínicos que aportan en el tratamiento de los pacientes.

Ratificó el también profesor auxiliar que hoy día el «Guevara» promueve la superación docente mediante la actualización constante de conocimientos al interior de cada servicio, mediante aportes científicos aplicados a los procesos teórico-prácticos.

Agregó el máster en Ciencias que cada año se evalúan los profesionales de este centro en ejercicios académicos para los cambios de categorías profesorales en busca de una elevada calidad del equipo docente de esta institución que constituye el mayor escenario asistencial de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas.

