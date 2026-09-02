Michel Alejandro Díaz entre los protagonistas cubanos en el Open de Panamá

Michel Alejandro Díaz entre los protagonistas cubanos en el Open de Panamá

Las Tunas.- El Maestro Internacional tunero Michel Alejandro Díaz se ubicó en el sexto lugar del V Abierto de Ajedrez de Panamá, certamen que reunió a 83 jugadores de 15 países en la capital istmeña.

Con seis puntos en nueve rondas, Díaz confirmó su presencia en la vanguardia, aunque no fue el más destacado de la delegación cubana.

El mejor resultado correspondió al Gran Maestro Elier Miranda, quien conquistó el tercer puesto con siete unidades, detrás del argentino Andrés Carlos Obregón (7,5) y del colombiano Sergio Barrientos (7,0, favorecido por el desempate).

También sobresalió el Maestro FIDE Jean Marco Cruz, quinto con 6,5 puntos, mientras el GM Ermes Espinosa Veloz terminó séptimo, igualmente con seis unidades.

La representación femenina de Cuba tuvo igualmente protagonismo con la Gran Maestra Maritza Arribas y la WFM Karen Gutiérrez, quienes integraron la nómina caribeña en un evento válido para el Elo internacional de la FIDE.

El torneo se disputó en el Salón Aurora del Hotel Torres de Alba, bajo el sistema Suizo a nueve rondas y ritmo clásico de 90 minutos más 30 segundos por jugada.

La presencia de cuatro cubanos en el Top-10 reafirma la vigencia de la escuela ajedrecística cubana en un escenario continental exigente, donde se midieron fuerzas con jugadores de reconocido nivel.

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