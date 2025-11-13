Portada » Noticias » Deporte » Los Leñadores toman revancha ante los Industriales en el Latino

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas derrotaron este jueves 9×3 a los Industriales de La Habana en el Coloso del Cerro, cobrando venganza por las dos derrotas sufridas en la semana.

En el montículo, Yosmel Garcés caminó seis entradas para su quinta victoria invicta, mientras Rodolfo Díaz cerró con tres ceros y se acreditó el salvamento.

La reacción tunera comenzó temprano: en el primer capítulo, el lanzador Julio Rodríguez regaló cuatro boletos y dos indiscutibles, incluido el jit impulsor de Henry Quintero y así los de la Pesadilla Oriental marcaron sus primeras dos anotaciones.

Los azules igualaron el marcador con imparables de Dayron Miranda y Yaser Mesa para lograr el empate en la pizarra.

El triunfo se definió en el cuarto inning con un jonrón de tres carreras de Luis Antonio Pérez (sexto en la temporada) frente al relevista Andy Lee Plumas, que puso arriba definitivamente a los visitantes.

Los verdirrojos sumaron otras dos rayitas en la quinta entrada gracias a dobles consecutivos de José Manuel Pérez y Yuniesky Larduet.

Luego, los dirigidos por Abeyci Pantoja continuaron su castigo: al sumar una carrera en el sexto por pelotazo con las bases llenas, otra en el séptimo con doble de Norge Torres y la última en el octavo, impulsada por sencillo de Larduet.

La ofensiva tunera castigó sin piedad al pitcheo azul al ligar un total de 13 inatrapables con destaque para Yuniesky Larduer al batear de 5-2 con dos impulsadas y Luis Pérez Hemminges de 2-1 con un jonrón y tres traídas para el plato.

También ligaron con el madero Yosvani Alarcón 5-2, Henry Quintero 6-2, Yassel Izaguirre 4-2 y Norge Torres 2-2.

Los tuneros con balance de 26 victorias y 17 derrotas mostraron contundencia para salir de un mal momento al acumular cuatro derrotas al hilo. Además demostraron carácter y aprovecharon cada oportunidad para cobrar la revancha en territorio habanero.

/lrc/

