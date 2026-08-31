Industria gráfica de Las Tunas produce libretas escolares

Por Maira Castro Lora

Las Tunas. El colectivo de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Gráfica Las Tunas completó el procesamiento de 100 mil libretas escolares, que se distribuirán en esta oriental provincia al iniciar el nuevo calendario docente, el primero de septiembre.

La directora, Marisol Torres Vázquez, lo califica como «un reto bastante difícil por los momentos que estamos viviendo, sin recibir la materia prima fundamental desde el mes de diciembre pasado; dígase el papel y la cartulina.

«Hace alrededor de 15 días nos otorgaron cuatro toneladas de cartulina en la provincia de Cienfuegos para hacer 200 mil libretas, de las cuales culminamos la mitad al cierre de agosto, a partir del compromiso pactado con el gobierno en el territorio.

«Contamos solo con 22 trabajadores porque tuvimos que reubicar a los demás en otras empresas, como la UEB Confecciones Textiles Melissa. La fuerza laboral es muy consagrada, no nos rendimos, siempre dando el sí, a pesar de todas las limitaciones y carencias de piezas.

«El grupo de innovadores, como es habitual, da el paso al frente y no nos detenemos; prestamos el servicio de impresiones, buscamos alternativas con terceros en otras entidades y nos vamos a mantener con este equipo de trabajo».

Luis Alberto Batista Ramos, el jefe de impresión en la UEB Gráfica, explicó que han tenido una gran tarea «porque se nos rompió el sistema de válvula, tuvimos que recurrir a la Empresa Láctea y a un servicio particular para la reparación y comenzamos a producir las libretas con buena calidad y rapidez.

«Antes había dos turnos de trabajo en la Empresa, pero debido a la escasez de cartulina se mantuvo uno solo con seis trabajadores en la máquina y con ellos podemos darle cumplimiento al plan».

Cada nuevo curso escolar en Cuba se hace posible gracias al trabajo conjunto de numerosos organismos y empresas, que sortean las limitaciones de medios —en especial las energéticas— provocadas por el recrudecido bloqueo del gobierno de Estados Unidos, el cual dificulta sobremanera el suministro de materias primas a la industria.

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