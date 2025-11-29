29 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Estudiantes de la Enseñanza Media de la región oriental celebran nuevo aniversario

29 de Nov de 2025
 - Raudel Rodríguez Aguilar
Colombia, Las Tunas.-Cercanos al aniversario 55 de la fundación de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), y siendo la provincia de Las Tunas destacada a nivel nacional, el municipio de Colombia, en representación de todo el estudiantado tunero, acogió el acto central de la región oriental del país.

El Instituto Politécnico Agroindustrial Flores Betancourt Rodríguez, en este sureño territorio, fue la sede de la celebración, a la que asistieron representantes de la enseñanza media de toda la provincia. En el marco del acto fueron entregados carnés de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) a nuevos integrantes que se incorporan a la organización.

Se reconoció a varias organizaciones y organismos vinculados al estudiantado, entre ellos el Comité Provincial de la UJC, la Dirección General de Educación Provincial y la Empresa Provincial de Transporte Escolar. Especialmente emotivo resultó el reconocimiento al campeón parapanamericano en atletismo Chile 2025, Aarón Marrero Escocia.

En las palabras centrales, el presidente provincial, Marcos Alejandro Flores  González, destacó que «hoy aquí en Las Tunas podemos decir con orgullo que somos el resultado de esta Revolución. Cada uno de nosotros es testigo de los logros alcanzados en nuestra provincia, desde el impulso de la Rducación Técnica y Profesional, hasta la integración de la juventud en los procesos productivos y culturales. Este 55 aniversario no es solo de celebración, sino de reafirmación.»

Varios centros provinciales y municipales de la FEEM fueron estimulados por sus resultados en la organización. Asimismo, se reconoció el trabajo de los municipios de Puerto Padre y Amancio, y la integralidad en la labor del municipio de Colombia.

El colofón fue la entrega de un reconocimiento especial por resultar provincia destacada, a nombre del Comité Nacional de la UJC y del Secretariado Nacional de la FEEM. El presidente provincial, Marcos Alejandro Torres González, recibió la distinción de manos del primer secretario del Comité Provincial de la UJC, Orlando González Hernández.

Presidieron el acto William Proenza Mendoza, miembro del Buró Provincial del Partido en Las Tunas; Yandry Otaño Guerra, su primer secretario en el territorio; Elvis Espinosa García, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular; junto a otros cuadros del Partido, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas y diversas organizaciones.

