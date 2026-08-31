El esfuerzo colectivo abre las puertas de la educación en Las Tunas

Por Maira Castro Lora

Las Tunas.– El seminternado Vado del Yeso abrirá el primero de septiembre ofreciendo condiciones más confortables para alumnos y maestros, gracias a la cooperación de empresas y actores no estatales que contribuyeron en las mejoras constructivas.

La directora, Nubia Acosta Acosta, destacó el apoyo de las empresas Radio Cuba y Copextel, junto a trabajadores no estatales, durante la última semana de agosto en labores de reparación de locales, impermeabilización de cubiertas, pintura y remozamiento de la fachada.

“También se rehabilitaron instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y parte de la cocina, sobre todo los fogones para carbón o leña, lo cual permitió solucionar problemas identificados con anterioridad, pero que nuestro organismo no podía asumir”, explicó.

Por su parte, Luis Sierra Santiesteban, jefe de la División de Radio Cuba en Las Tunas, agradeció “la oportunidad de aportar al inicio del curso escolar en un trabajo que requiere recursos. Como la escuela necesita esta atención, hemos volcado a todo el colectivo.

“Ha sido un movimiento con el apoyo de formas de gestión no estatal que ofrecieron de manera desinteresada recursos como barras de acero y pintura. Durante el curso escolar seguiremos trabajando de manera sostenida en la escuela, cuyo colectivo vemos muy comprometido; entre las tareas pendientes está el área deportiva”.

“Estamos en la escuela para apoyar el inicio del curso escolar, ante la compleja situación del país”, expresó Vilma Castro Padrón, especialista de obra en las labores ejecutadas por la Mipyme CONSTENTUNAS, ubicada al fondo de Mercasa.

“Restauramos el funcionamiento de los lavamanos, instalamos un sistema en el tanque de agua para mejorar su flujo, reparamos mesetas en la cocina y se renovará el techo del lavadero. En este trabajo estamos volcados los trabajadores y la dirección, con dos brigadas: una de pintores y otra de constructores. Hay interés y responsabilidad en garantizar necesidades básicas de la escuela -agua, comedor- y que los niños entren felices a pesar de las dificultades”.

El seminternado Vado del Yeso se encuentra listo para recibir a sus alumnos el martes primero de septiembre, para lo cual contribuyen sus educadores junto a otros trabajadores, a las que se suma la participación comunitaria y de las familias, porque el regreso a las aulas es un gran acontecimiento a nivel de país.

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