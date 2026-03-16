Concluye en Las Tunas celebración de la Semana Mundial del Glaucoma

Las Tunas.- Durante cinco jornadas profesionales de la Oftalmología en Las Tunas estuvieron inmersos en estrategias salubristas, actividades asistenciales, actualización de protocolos científicos y de promoción y educación para la salud, como parte de las celebraciones de la Semana Mundial del Glaucoma.

Bajo el lema Los ojos son la ventana del alma, no permitas que el glaucoma la cierre, los galenos del Centro Oftalmológico, del Hospital Provincial Doctor Ernesto Guevara de la Serna, realizaron múltiples intervenciones, organizadas por la Cátedra de Glaucoma, ante la percepción de riesgo de un padecimiento con subregistro en su diagnóstico, el cual figura como la primera causa de ceguera bilateral irreversible a nivel mundial, con igual comportamiento en la provincia.

Este trastorno crónico, progresivo y degenerativo del nervio óptico, es considerada la segunda causa de ceguera, mientras se estima que alrededor de 80 millones de personas padecen esta afección, que en sus primeras etapas cursa de forma asintomática, detalló la doctora Noraidis Suárez Estevéz, jefa del proyecto Programa de Pesquisa e Intervención Educativa sobre Glaucoma.

En esta ocasión denotó entre el desarrollo de la VI edición del evento GlaucoTunas, que acogió a residentes y especialistas interesados en el impacto de esta enfermedad en la salud ocular, a fin de tratar esta neuropatía óptica que como patología se asocia a un elevado índice de discapacidad y se relaciona con la población senil.

Como parte de la Semana Mundial del Glaucoma los investigadores e integrantes de la Cátedra de Glaucoma de Las Tunas llegaron a diferentes centros laborales e instituciones asistenciales, medios de prensa y comunidades, con actividades de prevención con el propósito de promover el trabajo educativo desde la Atención Primaria de Salud ante una patología cuya prevalencia en el país es de 56 mil personas.

Más de una treintena de especialistas y residentes laboran en el Centro Oftalmológico, del Hospital Provincial Doctor Ernesto Guevara, un servicio que en el venidero mes de mayo cumplirá 18 años de creado con el propósito de garantizar la salud visual mediante protocolos asistenciales ante las diferentes afecciones no solo de los habitantes de Las Tunas sino también de las provincias del oriente de Cuba y Camagüey.

Desde el 2010 se celebra la Semana Mundial del Glaucoma con el objetivo de aumentar los esfuerzos globales para reducir la incidencia de esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

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