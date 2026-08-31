EIDE Carlos Leyva: 35 años y nuevo curso 

Las Tunas.- Este primero de septiembre la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) «Carlos Leyva González» de Las Tunas inicia oficialmente el curso escolar 2026-2027, con una matrícula de 760 estudiantes-atletas distribuidos en 27 disciplinas deportivas.

La directora de la institución, Aracelia Sánchez, ofreció declaraciones exclusivas para Tiempo21, en las que destacó la incorporación de 255 nuevos ingresos y la continuidad de 505 atletas, pertenecientes a las categorías escolar (563) y juvenil (197).

La escuela mantendrá el funcionamiento de su sede central y de las dos unidades educativas que la complementan, garantizando un 100 por ciento de presencialidad en todas las disciplinas. Como parte de las directivas generales del curso, se potenciarán diez deportes estratégicos para el país: ajedrez, atletismo, boxeo, canotaje, judo, levantamiento de pesas, luchas, taekwondo, béisbol y fútbol. Todos ellos con proyección hacia la ESPA Nacional y el primer cuadrante competitivo.

El proceso docente-educativo comenzará con un concentrado hasta el 3 de octubre, que permitirá realizar diagnósticos cognoscitivos por asignaturas, caracterizar a los nuevos estudiantes, reforzar contenidos del curso anterior y desarrollar seminarios metodológicos en todos los niveles.

Este inicio de curso coincide con el 35 aniversario de la institución, que tendrá como motivaciones centrales el centenario del Comandante Fidel Castro, el 65 aniversario del Inder, el 60 aniversario del Cerro Pelado y el 50 aniversario del crimen de Barbados.

Según Aracelia Sánchez, el principal compromiso de la escuela es garantizar la continuidad de la educación y la formación deportiva bajo cualquier circunstancia, reafirmando su papel como cantera de talentos y espacio de superación integral para los jóvenes tuneros.

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