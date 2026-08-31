Premian en Las Tunas Salón de Artes Plásticas Guernica 2026

Las Tunas.- La conclusión del Salón de Artes Plásticas Guernica 2026, desarrollado del 20 al 22 de agosto por la filial de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Las Tunas, trajo consigo la entrega de sus premios a obras que forman parte de la exposición que continuará abierta al público hasta finales del próximo mes.

El evento, consolidado como un espacio vital para el debate estético en el territorio, dejó tras de sí un conjunto de piezas que ahora pueden ser apreciadas en la galería de la AHS, ofreciendo a los espectadores la oportunidad de entablar un diálogo directo con la sensibilidad y las búsquedas conceptuales de los jóvenes creadores de la provincia.

​Durante el dictamen oficial del jurado, los evaluadores expusieron con transparencia las dinámicas de la convocatoria, señalando que determinaron otorgar un único premio principal motivado por la moderada participación de creadores en esta oportunidad.

Sin embargo, lejos de asumir esta circunstancia con pesimismo, el tribunal y la dirigencia de la AHS expresaron un profundo reconocimiento hacia los artistas que, respondiendo al llamado institucional, continúan apostando por el arte en tiempos complejos, formulando un cálido voto de confianza para que las próximas ediciones amplíen su alcance y nivel competitivo.

​El máximo galardón de esta edición recayó en la obra La niña y la muñeca de goma, del artista Sandro David Leyva González, pieza que ya lidera el recorrido por la sala expositiva, al argumentar la decisión, el jurado ponderó el riguroso concepto, el lenguaje expresivo y el manejo de la fotografía en una imagen capaz de proyectar un conmovedor mensaje sobre el refugio emocional y la preservación de la infancia, logrando transmitir una sugerente mezcla de vulnerabilidad, consuelo e instinto de protección que impacta de inmediato a quienes visitan la muestra.

​Asimismo, el público que acuda a la galería durante las próximas semanas podrá apreciar la obra galardonada con la mención especial titulada Cupido and girl y firmada por el artista Aram Joao Mestre, el jurado reconoció en esta propuesta un alto nivel de factura técnica, destacando la poesía visual que emana del concepto del desuso y la acertada integración de los nuevos medios digitales, una pieza que enriquece el discurso estético del salón a través de la experimentación tecnológica.

​El comité evaluador encargado de otorgar los reconocimientos estuvo integrado por prestigiosas figuras de la cultura tunera vinculadas a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, presidido por José Manuel Mayo e integrado además por Liusan Cabrera y Gustavo Polanco.

Con la certidumbre de que las artes plásticas siguen siendo un espacio inexpugnable de resistencia y belleza, la filial de la AHS en Las Tunas reitera su invitación a toda la comunidad a visitar la sede hasta el próximo mes para disfrutar de esta muestra que celebra la perseverancia y el talento del joven arte de casa.

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