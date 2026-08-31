Alista Las Tunas inicio del curso escolar

Por: Maira Castro Lora

Las Tunas.- El Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Luis Urquiza Jorge, de Las Tunas, acogerá el acto provincial de inicio del curso escolar 2026-2027, este primero de septiembre, con un remozamiento del centro.

La directora, Damis Batista Rodríguez, informó del comienzo con la matrícula de 508 estudiantes seminternos del municipio cabecera, y la posterior incorporación de los 185 alumnos internos procedentes de otros territorios.

Aseguró además que aun en las complejas condiciones del país esperan desarrollar un curso con la mayor calidad posible, al disponer de toda la cobertura docente, junto a las estructuras políticas y sindicales organizadas y comprometidas con dicho propósito.

El IPVCE exhibe logros del calendario anterior en la actividad científica, el ingreso a la educación superior, el colegio universitario, concursos internacionales, y la colaboración con organismos como la Delegación Territorial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y la Universidad de Las Tunas.

Batista Rodríguez refirió que para asumir el nuevo período la institución ha estado inmersa en un proceso de mejoramiento del inmueble, la pintura en áreas exteriores, y la reparación de los laboratorios del área de ciencia del Centro Provincial de Entrenamiento.

En la provincia de Las Tunas abrirán las 668 escuelas de la enseñanza general este primero de septiembre, con una matrícula de más de 75 mil educandos, y una cobertura docente del 90 por ciento que se completa con diversas alternativas.

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