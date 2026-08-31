Prevenir para evitar la proliferación del Aedes aegypti en Las Tunas

Las Tunas.- Dadas las condiciones climáticas actuales, propicias para el incremento de las enfermedades arbovirales, en Las Tunas se extreman las medidas y se fortalecen las acciones de vigilancia, prevención y control para proteger la salud de los ciudadanos, ante la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

La doctora Yumara Acosta García, directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, refirió que «las acciones que se acometen por el sector están encaminadas a la vigilancia mediante las pesquisas activas en las zonas de alto riesgo entomoepidemiológico, donde se identifica la mayor cantidad de focos y en los cuerpos de guardia que registran más movimiento de febriles.

«En la actual etapa el quehacer se enfoca además en el seguimiento de los casos febriles, la identificación oportuna en las comunidades y se intensifica la intersectorialidad con los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas para el acompañamiento y la intervención de manera diferenciada ante la indisciplina de quienes no acuden a las instituciones sanitarias.

«Equipos de la Dirección General de Salud junto a expertos de la Atención Primaria y de la Epidemiología en el territorio, desarrollan en las áreas más complejas un amplio plan de trabajo que incluye el control focal, la educación sanitaria y la convocatoria social, con el propósito de reducir los riesgos», explicó.

Desde el punto de vista de la vigilancia y la lucha antivectorial –comentó Acosta García- se impulsa el control biológico mediante la abatización de los depósitos y la entrega a los organismos competentes para la eliminación de los riesgos medioambientales, tan decisiva para evitar que prolifere el vector.

«También prevén la visita a la totalidad de los municipios con el propósito de evaluar cómose comporta el plan de enfrentamiento a las arbovirosis e intervenir en la base para evitar el ascenso de los casos y una mayor complejidad.

«Estamos a las puertas de los meses de septiembre y octubre que históricamente son los más complejos en relación a las arbovirosis, por ello se debe accionar oportunamente y un trabajo fundamental les corresponde a los equipos básicos de salud, que están entrenados y capacitados tanto en el manejo del Dengue como en otros virus trasmitidos por el vector».

Al concluir precisó que «en el panorama actual la participación responsable de la comunidad resulta esencial para eliminar posibles criaderos de mosquitos y sostener la higiene, a fin de proteger la salud de las personas y controlar la proliferación del Aedes aegypti, transmisor de las enfermedades arbovirales».

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