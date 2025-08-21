Chequea ministra de Educación preparativos para el curso escolar en Las Tunas

Las Tunas.- Con el objetivo de chequear los preparativos para el inicio del curso escolar 2025-2026, la ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto visitó la provincia de Las Tunas.

El recorrido abarcó a la Escuela Primaria Eliécer Botello en el municipio Majibacoa, al Palacio de Pioneros y el Hogar de niños sin cuidado parental destinado a la primera infancia.

La titular se interesó por las condiciones de cada institución, así como los esfuerzos que se realizan para optimizar el funcionamiento de las mismas, de cara al próximo año lectivo.

En el caso del Palacio de Pioneros, este ostenta un incremento en la cifra de especialidades y la revitalización de algunas áreas, lo cual le da respuesta a uno de los planteamientos del Congreso de la OPJM, relacionado con la formación vocacional.

Al cierre de su visita por el Balcón de Oriente, la ministra evaluó cómo marchan los aseguramientos en el territorio, donde se evidenciaron dificultades con el uniforme escolar, por lo que las acciones estarán dirigidas hacia este recurso.

«En lo que llega el tejido para seguir produciendo hay que buscar alternativas con los directivos e ir poco a poco pero sin demoras, porque cuando tenemos una visión global del problema es posible encontrarle solución», expresó.

Asimismo, la provincia sobresalió por contar con el 95 por ciento de la cobertura docente necesaria para la etapa de estudio. De igual forma resultó relevante el aseguramiento de la delegación de transporte y el apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Trujillo Barreto insistió en mantener una constante comunicación con la familia, que ayude a mantener ese lado vital de colaboración para beneficio del alumno y del propio curso académico.

En este sentido, aseguró que «estamos muy entusiasmados porque en cada parte del país los esfuerzos se unen para garantizar que, en las mejores condiciones posibles empecemos la fiesta de Cuba este primero de septiembre».

/lrc/

