Playa La Boca, escenario de cierre de verano en Puerto Padre

Puerto Padre, Las Tunas.- El verano 2026 llega a su fin. Playa La Boca, en Puerto Padre, fue la plaza principal del cierre de la etapa estival.

Junto a vacacionistas, las máximas autoridades políticas y gubernamentales del municipio compartieron el encuentro, en el cual la música cubana y el compromiso con la recreación sana fueron protagonistas.

El muelle de La Boca acogió la cita que, al compás del vaivén de banderas cubanas, destacó el amor por la patria y su soberanía.

Ismaray Díaz López, miembro del Buró Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas, exaltó la resiliencia de los puertopadrenses para imponerse a las circunstancias muy difíciles en las que la transportación estatal se limitó, también las presentaciones nocturnas y el programa de actividades se concentró en las barriadas y demarcaciones.

En estos dos meses también distinguieron experiencias: el Polodeportivo, en el mundial del Fútbol y las copas de baloncesto, beisbol y fútbol, categoría social.

Verano con mi gente, resaltó además a la red juvenil comunitaria como movimiento renovador del hacer cotidiano por el bien común desde diversos espacios sociales y económicos.

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