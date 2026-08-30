Máximas autoridades de Las Tunas constatan cierre del verano en litoral de Puerto Padre

Máximas autoridades de Las Tunas constatan cierre del verano en litoral de Puerto Padre

Puerto Padre, Las Tunas.- Del cierre del verano y cómo funcionaron las entidades locales constató este domingo, Osbel Lorenzo Rodríguez, Primer Secretario del Partido en la provincia y Yelenys Tornet Menéndez, Gobernadora, en recorrido por el litoral de Puerto Padre.

En encuentro con autoridades locales y directivos de empresas y organismos, Lorenzo Rodríguez conoció del funcionamiento del puesto médico que atendió a unos 700 pacientes y evaluó situaciones epidemiológicas.

En este verano, en el que no se lamentaron ahogamientos, la doctora Yaumara Infante Ricardo explicó que apenas se registró un fallecido, ocurrido poco antes del inicio de la temporada.

Por su parte, Educación acomete el saneamiento de la escuela primaria José López Trevin que funcionó como villa de los trabajadores del sector.

También informaron Comunales, el encargado de limpieza del área costera; la gastronomía con ofertas que ingresaron más de un millón de pesos y Transporte con el traslado en el lanchón los fines de semana y mediante ómnibus en determinadas jornadas.

En el encuentro, con la presencia de los primeros secretarios del Partido, presidentes del Poder Popular e intendentes de Puerto Padre y Jesús Menéndez, Lorenzo Rodríguez instó a la cooperación entre territorios para la recuperación de instalaciones y espacios recreativos del litoral.

Cuando cierra el verano, marcado por desabastecimiento de combustible, el Primer Secretario del Partido en la provincia, instó a organizar el venidero con las mejores experiencias del que termina y la mirada puesta en las dificultades para mejorar en prestaciones y recreación sana.

Un área de voleibol de playa en pleno funcionamiento y el incremento de bañistas a medida que transcurría la mañana, ocuparon igualmente la atención de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Las Tunas.

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