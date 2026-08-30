Verano con mi gente cerró con alegría en Las Tunas.

Las Tunas.- Variadas y de gran aceptación, fundamentalmente entre niños, jóvenes y adolescentes, resultaron las propuestas que tuvieron lugar este sábado 29 de agosto en la provincia para despedir la etapa del plan vacacional.

Desde un festival deportivo, recreativo y cultural, pasando por un mágico espectáculo infantil y cerrando al ritmo del casino y la animación de DJ, las actividades se extendieron durante todo el día y hasta la madrugada del domingo.

Las canchas deportivas y avenidas aledañas a la Sala Polivalente fueron escenario en la mañana de un festival deportivo-recreativo acompañado de ofertas comerciales y gastronómicas, que atrajeron a practicantes de todas las edades y donde no faltaron las propuestas artísticas y culturales.

A las dos de la tarde, cientos de niños colmaron las gradas de la propia sala multideportiva para disfrutar de un espectáculo infantil sin precedentes, en el que artistas profesionales y aficionados de las artes escénicas entregaron todo de sí para el goce de los presentes.

Coincidiendo con su cumpleaños, la popular payasita Tonguita se entregó en cuerpo y alma en una actuación memorable, acompañada por los magos de la compañía Huracán Mágico, quienes ofrecieron una versión del festival Ánfora, principal evento de este milenario arte que cada año se celebra en Las Tunas y en Cuba.

Mención especial mereció La Colmenita de Las Tunas, que tuvo su primera gran actuación a teatro lleno. Los pequeños colmeneros endulzaron una fiesta de colores, sabores y alegrías que será recordada, demostrando que cuando se trata de trabajar para los niños no importan carencias ni limitaciones.

En la tarde-noche, en la remozada plaza cultural del Tanque de Buena Vista, se reunieron los bailadores de casino con música en vivo protagonizada por la orquesta Michel y su Cubanía, en una iniciativa que, al unísono en todos los municipios de Cuba, evidenció la preferencia por una manifestación danzaria que forma parte del patrimonio inmaterial de la nación.

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