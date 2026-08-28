Agua, recurso estratégico para el sector agropecuario

Las Tunas.- La Semana Mundial del Agua convoca a reflexionar sobre el recurso más estratégico de cualquier nación, especialmente para la salud y la vida cotidiana de las personas. Y, de manera especial, para la agricultura y la ganadería, pilares de la seguridad alimentaria del país.

No se trata de un simple insumo, sino del recurso básico para que el campo produzca, las familias tengan granos, viandas, hortalizas, frutas y otros renglones y para que el país avance hacia la soberanía alimentaria que se propone desde hace algún tiempo.

En el sector agropecuario cada gota cuenta y eso adquiere una dimensión vital porque implica el abasto a las aves y al ganado mayor y menor; además del riego de los cultivos, muchos de los cuales requieren una humedad sistemática para que den buenos frutos.

Pero, la realidad actual resulta preocupante por los prolongados períodos de sequía que afectan a la provincia de Las Tunas, agravados por el cambio climático, y el mal estado técnico de parte de la infraestructura; insuficiente, pues la mayor parte de las áreas productivas se siembran en secano.

Por esas circunstancias, en el territorio tunero se necesita transitar hacia una agricultura más eficiente en el uso del agua, que permita producir pero con racionalidad; o sea, aplicar el riego en el momento justo y usar sistemas de regadío por goteo o aspersión donde sea posible.

Además, se impone aprovechar al máximo las fuentes alternativas, como la cosecha de agua de lluvia y su almacenamiento en reservorios y microembalses, los cuales paulatinamente se multiplican en fincas individuales y en unidades estatales y del sector cooperativo y campesino de los ocho municipios.

El empleo del agua en la ganadería también es determinante porque garantizar el líquido a los animales incide directamente en la salud del rebaño, en la producción de leche y carne, y en la sostenibilidad de las comunidades rurales, lo que a su vez es una apuesta por la seguridad alimentaria y la vida en el campo.

En esta Semana Mundial del Agua, se reclama valorarla como el tesoro que es para el sector agropecuario y las mesas de cada familia cubana. Cuidarla es un compromiso con las generaciones presentes y futuras, y con la posibilidad, tan necesaria, de un campo próspero y sostenible.

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