Día de la Defensa comprueba capacidad movilizativa y preparatoria de la zona del malecón en Puerto Padre

Día de la Defensa comprueba capacidad movilizativa y preparatoria de la zona del malecón en Puerto Padre

Puerto Padre, Las Tunas.- La capacidad movilizativa y preparatoria de los integrantes de la zona 310201 Malecón constituyó esencia del Día de la Defensa, en Puerto Padre, que examinó además las misiones de esa estructura local ante una agresión enemiga.

Con la presencia de Yelenys Tornet Menéndez, vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial y Yosmel Duany Álvarez, al frente del órgano de dirección en el territorio, en la actividad de salud chequearon el completamiento de las Brigadas y cómo funcionan en tiempo de guerra.

Asimismo, una feria de empleo, a la par de lecciones metodológicas, marcaron el ejercicio, que incluyó el intercambio con Tornet Menéndez, quien destacó el desempeño de los presentes y convocó a revisar las demandas para garantizar la vitalidad en situaciones excepcionales.

Las actividades de comunicaciones, energía y minas, alimentos, educación, cultura y deportes, industria, turismo, igualmente ejercitaron sus principales tareas.

Los participantes ratificaron en acto patriótico la disposición de defender la independencia y soberanía nacional.

Yelenys Tornet Menéndez, vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial y Yosmel Duany Álvarez, presidente del órgano en Puerto Padre, reconocieron a los integrantes del subgrupo de Orden interior y las actividades de salud, educación cultura y deportes, y a la Zona de Malecón.

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