Producción de alimentos de la mano de la ciencia

 - Yenima Díaz Velázquez
Las Tunas.- Más que en otras oportunidades, ahora el sector agropecuario de la provincia de Las Tunas demanda la aplicación de un modelo de desarrollo integral basado en ciencia e innovación y que conduzca a la satisfacción de las necesidades alimentarias de todos los habitantes.

En el empeño de incrementar la siembra de cultivos varios y el fomento de rebaños de ganado mayor y menor, es determinante la generalización de los conocimientos científicos y las experiencias acumuladas durante años por campesinos, usufructuarios y trabajadores estatales.

Para consolidar el crecimiento productivo y avanzar hacia la soberanía alimentaria que tanto se anhela en Cuba, en el territorio es determinante el potencial de los profesores e investigadores de la Universidad de Las Tunas, tanto en la formación de las nuevas generaciones como en las actividades a pie de surco.

También les corresponde un importante rol a los especialistas de la Unidad Científica Técnica de Base Pastos y Forrajes, principal centro científico del sector, y a esa entidad se suma el desempeño de las Asociaciones Cubanas de Producción Animal y de Técnicos Agrícolas y Forestales.

El apoyo y asesoramiento a la actividad agropecuaria llega también con los diferentes estudios sobre el clima que realizan los expertos del Centro Meteorológico Provincial y los proyectos internacionales que aportan valiosos recursos materiales y aseguran acciones de capacitación para los involucrados.

Igual de importantes son los eventos de ciencia y técnica que desarrolla la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, en los que se exponen sus prácticas en el manejo de la tierra, con inventivas que sustituyen la maquinaria agrícola y el empleo de técnicas agroecológicas para el mejoramiento del suelo y el uso racional del agua.

En los ocho municipios comienzan a verse las transformaciones en fincas y otros espacios en los que se introducen fertilizantes biológicos como el Ecomic, semillas de mayor calidad y variedades mejoradas de plantas para el alimento animal. No obstante, todavía es insuficiente lo que se hace para satisfacer las demandas de los tuneros.

Temas: producción de alimentos - sector agropecuario

