Plátanos, un renglón que da resultados

Las Tunas.- La presencia sistemática de plátano macho en los mercados agropecuarios, placitas y puntos de venta es prueba palpable de lo que se ha hecho en la provincia de Las Tunas para incrementar la producción de alimentos, fundamentalmente viandas.

Aunque con frecuencia llegan camiones cargados con el producto, procedentes de otras regiones del país, en el territorio tunero se acopian notables cantidades del renglón, con relevancia desde el municipio de Jesús Menéndez, donde radica el mayor polo productivo local.

Esas ofertas han propiciado que disminuya el precio por unidad, que ha pasado de 90 y cien pesos a 35 o 40; incluso, hasta menos en algunas ocasiones. Y lo que ocurre con el plátano marca el camino de lo que podría suceder con otros renglones si se organiza mejor la siembra, cosecha y comercialización.

En los ocho municipios tuneros se prioriza ese cultivo, uno de los más demandados por la población, pues constituye un elemento importante en la dieta de los niños, las embarazadas, los enfermos y los ancianos, porque aporta energía, favorece la digestión, ayuda a prevenir los calambres durante la actividad física y mejora el metabolismo.

Muchas de las áreas sembradas actualmente corresponden a plantaciones jóvenes; pero se prevé seguir extendiendo ese cultivo, especialmente mediante la tecnología extradenso, una de las alternativas que se aplican en Las Tunas para incrementar los rendimientos.

Esa solución permite un mejor aprovechamiento del agua y los fertilizantes biológicos que se aplican, así como un uso óptimo de la superficie, asuntos muy importantes en estos tiempos en los que la carencia de insumos y recursos energéticos no puede demorar la soberanía alimentaria de las comunidades.

Incrementar las áreas plataneras es un propósito perenne para garantizar la estabilidad de un renglón que requiere cerca de un año hasta el momento óptimo de la cosecha; por ello en la provincia se prevé plantar dos mil 876 hectáreas durante la actual campaña de siembra de primavera.

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