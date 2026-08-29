Ordenar el desorden vial, de eso se trata

La indisciplina vial en Las Tunas ya ha llegado a niveles impensables, al extremo de que hoy las calles de la ciudad constituyen serios problemas para el correcto funcionamiento de una capital provincial, el propio ordenamiento de las vías, la paz del entorno y la tranquilidad ciudadana.

Con el auge de las motos de combustión, y sobre todo, de las motos, bicimotos y bicicletas eléctricas, la ciudad de Las Tunas se ha convertido en un lugar donde impera el desorden.

Adolescentes, jóvenes, y hasta niños, andan como locos y a gran velocidad por cualquier calle al timón de bicimotos, bicicletas elétricas, y motorinas, hasta con dos pasajeros a bordo, en dirección contraria a la señal del tránsito, sin casco protector y sin licencia de conducción, por supuesto, en carreras ilegales.

Esto trae consigo un peligro potencial para peatones y demás conductores, para la vida, que se ve amenazada por conductas inapropiadas e irresponsables.

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