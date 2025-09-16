16 de Sep de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Un sonido juvenil desde la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Las Tunas

 - Dayana García Roldán
Las Tunas.- Bajo el sol de la tarde, las ondas de Radio Victoria se llenaron de juventud y alegría este lunes. El programa Sonido desarrolló una emisión especial desde la Escuela Militar Camilo Cienfuegos (EMCC), un espacio para la celebración del aniversario 24 de esa institución formadora y el 72 de la emisora provincial.

La oportunidad tendió un puente sonoro para conocer las motivaciones y desafíos que palpitan en el relevo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Todo un colectivo de la planta radial dialogó con los «Camilitos», explorando sus intereses y metas.

Entre las voces que se acercaron a los micrófonos estuvo la de Lennis Cutiño Ochoa, estudiante de 12 grado. Ella, con una serenidad que trasciende sus años compartió con los oyentes el motor que la guió hasta la EMCC y su testimonio es el de una joven que ya asume su rol con la solemnidad y el honor que la defensa de la nación merece.

«Desde pequeña tuve un profundo sentido patriótico que hoy veo consolidado, llevo dentro un amor por figuras como la de nuestro Comandante Fidel Castro y José Martí, que intento reflejar cada día a través de mi responsabilidad, conducta y mi deseo de servir al país”.

El programa también destacó a los jóvenes Raúl Pérez y Esther Hidalgo Ramírez, dos alumnos cuyos cargos dentro de la escuela y sus méritos, los sitúan como referentes en la provincia. A través de las intervenciones se percibió un común denominador: la convicción de que su paso por la EMCC constituye una formación integral del carácter, donde el estudio riguroso y la preparación física se fusionan con la lealtad, el internacionalismo y la ética.

Lejos de ser abstractas, las aspiraciones de los «Camilitos» tuneros son concretas y están entrelazadas con el futuro de la Isla. Respaldados además, por profesionales como Yolber López Ramírez quien se refleja en cada uno de los muchachos, dada la entrega con la que labora.

Al caer la noche, la emisión especial de Sonido se despidió, pero la resonancia de las palabras de Lennis, Raúl, Esther y sus compañeros permanece en el éter. Porque más que un programa de radio, fue la crónica en vivo que narró el presente y el futuro de la defensa de Cuba. Desde Las Tunas, la EMCC demostró que en sus aulas late con fuerza, el corazón del relevo.

