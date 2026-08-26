Epifanías del arte cubano en Las Tunas: Alberto Lescay y la luz de una obra monumental

Las Tunas.- Esta ciudad acogió la inauguración de la muestra personal Epifanías, del destacado escultor y pintor Alberto Lescay Merencio, galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2021.

La exposición quedó oficialmente abierta en la Galería La Jungla del Centro Cultural Huellas, espacio que acoge la sede de la filial tunera de la Fundación Nicolás Guillén, convirtiéndose en un acontecimiento cultural de profunda relevancia para las artes plásticas en la región oriental del país.

​La demostración artística establece un revelador contrapunteo visual entre la monumentalidad de las obras públicas del artista y la intimidad del pequeño formato, a través de un cuidado registro fotográfico de sus célebres conjuntos monumentales, entre los que destacan la figura ecuestre del Monumento a Antonio Maceo en Santiago de Cuba y el Monumento al Cimarrón en El Cobre, los asistentes pudieron contemplar el diálogo directo con piezas tridimensionales de pequeño formato fundidas en bronce, tales como Barca, Toma de mí y Sube cae, pertenecientes a series clave dentro de su trayectoria.

​Durante el encuentro, el propio Alberto Lescay expresó su entrañable vínculo con la provincia y su admiración hacia la tradición escultórica local: «yo le agradezco mucho a los tuneros, a los escultores en general en relación con la escultura cubana, de haber enfrentado una etapa complicada y hacer lo que se hizo», declaró a Tiempo21.

El maestro enfatizó en sus declaraciones que el trabajo sostenido en la región ha traído un resultado notable, tanto en la respuesta del público como en el crecimiento profesional de las nuevas generaciones de creadores, motivos que lo impulsaron a traer esta muestra a la ciudad.

​En el marco de la jornada inaugural se realizó además la tercera presentación pública del libro Las luces de Alberto Lescay, escrito por la investigadora Dra. C. Marina Lourdes Jacobo García.

Sobre el origen y la concepción de esta obra, explicó en sus palabras de presentación que la investigación se extendió a lo largo de dos décadas: «comenzamos a investigar a partir de la formación artística, académica del maestro y, por supuesto, esa investigación nos llevó a las raíces. Es una historia de vida con apuntes biográficos donde inicia con sus abuelos toda esa formación del maestro Alberto Lescay».

La autora destacó también a este medio el carácter vivo y dinámico del volumen, pensado para acompañar el ritmo frenético y la obra monumental del artista a lo largo de sus distintas etapas. Antes de su arribo a tierras tuneras, la obra literaria había sido presentada en la Fundación Caguayo en Santiago de Cuba y durante un encuentro auspiciado por la Fundación Nicolás Guillén en la ciudad de Camagüey.

​Como parte del homenaje y de la socialización del pensamiento artístico de Lescay, se entregaron ejemplares dedicados del libro a importantes instituciones y personalidades del ámbito cultural tunero, recibieron la valiosa publicación la filial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), la Dirección Provincial de Cultura, la sede de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), la Biblioteca Provincial José Martí y el reconocido intelectual y editor Carlos Tamayo, quien además colaboró activamente en el proceso de confección editorial de la obra.

​El libro, editado bajo el sello de la Editorial Sanlope tras sortear diversas etapas de producción y diseño, constituye una verdadera joya bibliográfica que abarca los cincuenta años de vida artística de Lescay.

Su concepción estética y curatorial rinde tributo a destacados intelectuales y creadores cubanos que acompañaron su gestación, consolidándose como un documento imprescindible para comprender la magnitud poética, social y monumental de una de las figuras esenciales de la cultura cubana contemporánea.

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