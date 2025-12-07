7 de Dic de 2025

Convocan al Premio Nacional de Narrativa Guillermo Vidal 2026

7 de Dic de 2025
 - Sheyla Arteaga Rodriguez
Las Tunas.- La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Las Tunas, en coordinación con la Asociación Nacional de Escritores y el Instituto Cubano del Libro, ha lanzado la convocatoria para una nueva edición del Premio Nacional de Narrativa Guillermo Vidal, que tendrá su fallo en febrero de 2026.

Este galardón, que rinde homenaje al reconocido narrador cubano Guillermo Vidal, está dirigido a todos los escritores cubanos residentes en la Isla, con la única excepción de los ganadores de las dos ediciones inmediatamente anteriores.

La obra con la que se podrá concursar debe ser una novela inédita, con una extensión de entre 100 y 300 cuartillas. Es un requisito fundamental que la obra no tenga compromiso editorial previo y que no se encuentre participando de forma simultánea en ningún otro concurso.

Para garantizar la transparencia en la evaluación, los envíos se realizarán de forma anónima, por correo electrónico, antes del 30 de diciembre de 2025.

El autor de la obra ganadora recibirá un premio único de 30,000.00 pesos cubanos (CUP), un trofeo, un diploma acreditativo y lo más valioso para cualquier escritor: la publicación de su obra bajo el sello Ediciones Unión, con el correspondiente pago de derechos de autor.

Las bases establecen que, inicialmente, la obra se publicará en formato de libro electrónico hasta que sea posible su impresión física. Además, el premio no podrá ser declarado desierto.

La premiación está programada para el 10 de febrero de 2026, en el marco de la Jornada de Homenaje a Guillermo Vidal, figura a la que la crítica considera el renovador de la narrativa cubana de los años 80.

 

Día del Locutor, homenaje a los arquitectos de la palabra

