Irán transmite a EEUU sus condiciones sobre Ormuz mediante Pakistán

El medio citó a una fuente cercana al equipo negociador iraní, según la cual la visita de Munir a Teherán tuvo como objetivo facilitar el diálogo y trasladar a Washington la posición de la República Islámica, y no transmitir un mensaje de amenaza estadounidense.

La fuente explicó que Teherán expuso claramente sus condiciones durante las reuniones mantenidas con el alto mando pakistaní.

Entre las principales demandas iraníes figura que Estados Unidos retome el denominado Memorando de Islamabad y cumpla sus disposiciones.

Teherán insiste particularmente en la aplicación del artículo 5 del documento, relacionado con la seguridad y futura gestión del estrecho de Ormuz.

Según el contenido citado por Tasnim, ese artículo establece que Irán adoptará medidas para garantizar el paso seguro de los buques mercantes y mantendrá consultas con Omán sobre la futura administración del estrecho y los servicios marítimos asociados.

Munir visitó Teherán el lunes y se reunió con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian; el titular del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf; y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei.

Los contactos se producen en medio de los esfuerzos para reactivar los mecanismos de desescalada entre Irán y Estados Unidos tras los enfrentamientos registrados este año y las persistentes diferencias sobre la seguridad del estrecho de Ormuz.

Washington y Teherán firmaron el 18 de junio un memorando de entendimiento sobre la libertad de navegación en esa estratégica vía marítima, aunque su aplicación quedó estancada por desacuerdos posteriores sobre las condiciones de seguridad.

(Tomado de Prensa Latina)