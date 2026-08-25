Inauguran en Las Tunas base de carga para autos eléctricos destinados a pacientes de hemodiálisis

Inauguran en Las Tunas base de carga para autos eléctricos destinados a pacientes de hemodiálisis

Las Tunas.- Después de varias jornadas de intensa labor, este lunes quedó inaugurada en la capital tunera una moderna base de carga para autos eléctricos destinados al traslado de pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis.

En total son diez los vehículos que prestarán servicios a unos 40 pacientes de los municipios de Puerto Padre, Jesús Menéndez y Colombia, además de la cabecera provincial. Con ellos se logrará un ahorro cercano a los 300 litros de combustible como promedio, según explicó a Tiempo21 Alexander Osorio Peña, jefe de operaciones de la Agencia de Taxis en Las Tunas.

Aunque esta base se alimenta de la red nacional, se trabaja en un proyecto a corto plazo para instalar una solinera, agregó Osorio Peña, quien reconoció el esfuerzo de quienes apoyaron e hicieron posible, en medio de un escenario complejo, concluir con éxito tan importante instalación.

A la inauguración asistió el primer secretario del Comité Provincial del Partido en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, acompañado de Roberto Carlos López Zaborit, su homólogo en el municipio cabecera, junto a otras autoridades del gobierno y la organización política.

Estos medios, adquiridos gracias al fondo de desarrollo del Ministerio de Transporte, permitirán mantener estable este servicio de alta sensibilidad y sortear los escollos impuestos por la política hostil del gobierno de los Estados Unidos contra el país.

/abl/